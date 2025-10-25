Hay un tipo de cine que no está de moda y que, sin embargo, a mí me sigue resultando muy atractivo: el cine político, o fuertemente politizado, que proyecta una idea de sociedad, que la impugna o la propone, la denuncia o la destaca sobre otras miradas ideológicas. Tal vez porque en otra época en la que este cine no estaba de moda (a mediados de los 80) yo miraba con fascinación las películas de Costa-Gavras o de Gillo Pontecorvo y lamentaba no haber vivido los años 60 y verlas en su estreno.

Aprovechando que estamos en veda, hoy no voy a repetir mis habituales cántigas de escarnio al señor presidente y voy a contarles un par de películas que acabo de ver. Se trata de Kontinental ´25, escrita y dirigida por el rumano Radu Jude, que se estrenó este año en el Festival de Berlín (donde ganó el Oso de Plata al mejor guion) y todavía sigue recorriendo festivales por el mundo. Kontinental ´25 es una remake muy libre de Europa ´51, de Roberto Rossellini, estrenada en 1952 después de otros éxitos suyos como Roma, ciudad abierta, Paisà y Alemania, año cero.

Europa ´51 pueden verla por Youtube en una muy buena copia restaurada. Kontinental ´25 es un poco más difícil encontrar porque no está en plataformas, pero los que se las ingenian utilizando Stremio o algún otro sistema similar, podrán descubrirla ahí. Dicho esto, les aclaro que en los próximos párrafos voy a contar el argumento de ambas e incluso el final. Estoy convencido de que las buenas películas sobreviven al spoiler y éstas los son. Ya están avisados.

Ambos films se plantean en situaciones sociales complejas. La de Rossellini transcurre en la segunda posguerra, donde la brecha entre burgueses y proletariado era muy marcada. La de Jude pasa en la actualidad, con gobiernos de ultraderecha, la presencia agobiante de las redes sociales y el mundo digital, el crecimiento del racismo antiinmigrante y la ferocidad de un capitalismo cruel.

Comencemos por el film de Rossellini protagonizado por Ingrid Bergman en el papel de Irene, una mujer burguesa, casada con un rico empresario y madre de un preadolescente. Lleva una vida muy cómoda, tal vez aburrida. Todo cambia cuando su hijo muere en un accidente, aunque está la fuerte sospecha de que el chico intentó autolesionarse para llamar la atención materna. Ese episodio trágico revoluciona la vida de Irene. Un primo suyo, periodista de ideas socialistas, la pone en contacto con la Italia pobre, que vive hacinada, hambrienta y sin perspectivas de futuro. Lo que comienza con la entrega de un dinero para un niño hospitalizado se convierte en Irene en algo que podríamos denominar militancia en territorio, ocupándose de los problemas que le plantean los vecinos de esa barriada.

Evidentemente, no es el estilo de vida que su esposo (un hombre frío, sin vínculos afectivos con su hijo, que sin embargo parece querer a su mujer) pretende para ella. Para colmo, Irene está cada vez más comprometida. Una situación confusa lleva a que la detengan. Ante esa situación, el abogado de la familia pide que la trasladen a un psiquiátrico. Ahí no la tratan mal, incluso ella parece sentirse cómoda, pero cuando llega el momento de decidir su liberación, el marido y su abogado insisten para que la dejen encerrada de por vida. A pesar de que el juez no parece de acuerdo, acepta la propuesta. Los pobres que ayudó serán los únicos que irán a pedir por ella.

Rossellini era ante todo un católico con conciencia social (mucho antes de Vaticano II y de la iglesia tercermundista de los años 60). Su mirada no es la de un militante de izquierda ni quiere serlo, sino que remarca la compasión cristiana, la empatía con los que sufren. De un lado quedan Irene, su primo y la gente del barrio. Del otro están el marido, su propia madre, los amigos burgueses y hasta el cura del psiquiátrico. En momentos en que la burguesía temía al fantasma del comunismo, cualquier gesto de compromiso se podía pagar con la cárcel o el manicomio.

Pasemos ahora al año 2025, tal como nos lo propone el rumano Radu Jude. Si no fuera por el juego de los títulos y porque aparece como una clara referencia el afiche de Europa ´51 en un par de escenas, a un espectador distraído le costaría reconocer el trasfondo del film de Rossellini. El juego de coincidencias y diferencias que establece Jude en su película es, sin duda, uno de sus puntos altos.

Por lo pronto, ya no estamos ante una tragedia familiar como en Europa ´51, sino ante una comedia negra, algo cínica y muy provocadora.

Orsolya, la protagonista interpretada por Eszter Tompa, es una abogada húngara afincada en la ciudad rumana de Cluj. Ahí trabaja como agente judicial encargada de desalojos. Ella llega al lugar acompañada de gendarmes que aparecen con la cara tapada y que filman toda la actividad. Orsolya trata bien a los desalojados, les busca alternativas para vivir, los ayuda con sus cosas, pero uno de esos indigentes se suicida. Orsolya no sabe cómo manejar la culpa, ni qué hacer. Por lo pronto, no se va de vacaciones con su familia a Grecia porque quiere cambiar de vida. Ya no quiere trabajar en desalojos y que luego en esos lugares se construyan hoteles cinco estrellas. Tiene un marido que la comprende y que se lleva a los críos de vacaciones para dejarla pensar en su futuro. Orsolya está monotemática, a todos les cuenta en detalle la muerte absurda del indigente.

Así desfila una amiga, los compañeros de trabajo, una pariente húngara, un exalumno y hasta un religioso ortodoxo en claro espejo con el cura de Europa ´51. A diferencia de la Irene de Rossellini, Orsolya tiene presentes los problemas sociales desde antes de la muerte del desalojado. Pero tener presente no es necesariamente tener conciencia. Ella dona “dos euros” a todas las causas: a los refugiados ucranianos, a las víctimas de Gaza, a los pobres del mundo, al punto de gastar mensualmente 40 euros en ayuda humanitaria. Se siente cómoda en Rumania porque en su Hungría natal hay un gobierno de ultraderecha, no importan los insultos racistas que le lanzan los rumanos desde las redes sociales.

Cuando la amiga la invita a comprometerse con un niño pobre de la comunidad gitana, discriminada y de vida miserable, Orsolya prefiere no ir. Se conforma con mirar un video de ese barrio y donar dinero por medio de una billetera virtual. El diálogo con su antiguo alumno (que dejó su diploma terciario para ser delivery) culmina con ellos teniendo sexo en medio de un parque en plena noche. El mundo se cae a su alrededor, puede ver que todo está mal, pero no tiene idea sobre cómo resolverlo. Si Irene terminaba encerrada en una institución psiquiátrica, el destino de Orsolya es mucho más amable y cínico: decide irse a Grecia y unirse a su familia ya de vacaciones.

¿Qué pasaría si en un par de años tuviéramos que hacer una remake de estas películas? ¿Cómo será la Argentina del 2027? ¿Habremos recuperado la empatía, el compromiso, el sentido de la lucha por nuestros derechos? ¿Estaremos más hundidos en el individualismo, en el regocijo ante la crueldad, en el sometimiento manso a un gobierno autoritario? ¿Cómo será el guion de esa película que estamos escribiendo día a día?