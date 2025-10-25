Octavos. La victoria de ayer ante Sarmiento tuvo muchos beneficios colaterales para el equipo de Ariel Holan. En primer lugar, porque Central clasificó a los octavos de final del Clausura cuando faltan tres fechas para finalizar la primera fase. Con 27 puntos está primero junto a Deportivo Risstra en la Zona B y si se mantiene en primera posición definirá de local cada instancia que dispute en el torneo, a excepción de una hipotética final.

Libertadores. Con los tres puntos de ayer también se aseguró el acceso a la Copa Libertadores 2026 por tabla anual. Es que en el peor de los casos el equipo será segundo en la tabla anual y los dos primeros juegan la Libertadores. Y el que sea primero de la tabla anual jugará la Supercopa Internacional. Un final que organiza Liga Profesional y que enfrenta al líder de la tabla Anual con el ganador del Trofeo de Campeones, partido que animan los dos campeones del año: el ganador del Apertura Lfue Platense) con el ganador del presente torneo Clausura. Boca (50 puntos) es el único equipo que le puede sacar el primer puesto a Central (62) en la tabla anual. Aunque para eso el xeneize debe ganarle el lunes a Barracas Central su partido pendiente y luego tendrá la titánica tarea de descontarle al canaya 9 puntos en las tres fechas que restan. Es decir, con un punto más Central juega la Supercopa Internacional el año que viene más allá de lo que haga el xeneize.