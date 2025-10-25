El Gobierno nacional definió ayer la venta de una serie de inmuebles que actualmente pertenecen al Estado y la Casa Rosada considera “innecesarios para la gestión”, de los cuales cinco están en Rosario. La medida se conoció a través del Decreto 765/2025 publicado en el Boletín Oficial y autoriza a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (Aabe) a “disponer, enajenar y/o trasferir” un total de 15 terrenos distribuidos en diferentes provincias.

Las propiedades figuran nombradas en el Anexo I del decreto e incluye a cinco inmuebles ubicados en el territorio rosarino, incluso algunos que ya se encuentran ocupados. La medida está enmarcada en un plan de mayor amplitud que encabeza la Aabe para reordenar el inventario inmobiliario nacional y liberar terrenos que se encuentran en manos estatales.

“En función de las medidas tendientes a eficientizar el rol del Estado, se impone la necesidad de impulsar la venta de inmuebles pertenecientes al Estado Nacional que resultan innecesarios para su gestión, a efectos de ahorrar los costos y gastos que podrían ser evitados si se efectiviza su enajenación”, argumentó el Poder Ejecutivo.

Según añadió el decreto -que lleva las firmas del presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete Guillermo Francos- la venta de estos lotes apunta a ponerlos “al servicio de actividades productivas que generen ingresos para el Tesoro Nacional y mejoren las condiciones de vida de la población”.

Los terrenos rosarinos son los siguientes: Parcela interna sin salida a vía pública en Vera Mujica y 3 de Febrero, de 187,78 m2. Lote en Avenida Pellegrini esquina Vera Mujica y Montevideo, de 4.817,50 m2. Esquina de Francia y Almirante Brown, de 953,35 m2. Parcela con salida a calle Marcos Paz, de 885,83 m2. Parcela interna sin salida a vía pública en Vera Mujica y San Luis, de 162,50 m2.