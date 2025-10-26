Las últimas semanas fueron frenéticas en el plano financiero. El gobierno concretó un swap por 20 mil millones de dólares con Estados Unidos, el Tesoro norteamericano intervino por cifras multimillonarias para intentar frenar la devaluación y se hicieron promesas de grandes bancos internacionales sobre recompras de bonos soberanos y de nuevos préstamos para el país. Sin embargo, al cierre del viernes todos esos anuncios y promesas sirvieron poco y nada para despejar las dudas del mercado.

En la city porteña hubo una pregunta que fue monotemática y que se repitió hasta el hartazgo: qué va a pasar con el dólar luego de las elecciones del domingo. La mayoría de los informes de las consultoras dieron vuelta sobre este punto en los últimos días. Un ejemplo es el documento de la consultora 1816 que se tituló “Cómo leer el resultado del domingo” y que planteó que lo más probable es que las presiones cambiarias se mantengan firmes.

“Entre el 17 y el 19 de septiembre, el Central había vendido 1100 millones de dólares para mantener al spot en el techo de la banda, por lo que el esquema cambiario parecía agotado antes de los anuncios de Bessent”, recordó el informe de la consultora.

“Salvo que haya un triunfo rotundo del oficialismo en las elecciones del domingo -que cambie la mirada que tiene el mercado sobre la coyuntura argentina-, la política cambiaria hacia adelante estará definida por la voluntad de Estados Unidos de seguir ayudando”, agregó.

La presión del mercado por una devaluación fue impactante en las últimas jornadas y el dólar estuvo al borde de superar el techo de la banca cambiaria, incluso con Bessent comprando pesos y el Banco Central vendiendo reservas. Se especula que el Tesoro norteamericano acumuló hasa el momento ventas por más de 1000 millones de dólares para sostener el tipo de cambio argentino y que hubo días en los que intervino con cifras de entre 400 y 500 millones.

Más allá de los resultados del domingo, la presión en los próximos días podría seguir en aumento, justo cuando vencen deudas de títulos dólar linked y más del 20 por ciento de las posiciones de contratos de dólar futuro, según 1816. Se trata de un dato que adelanta que los inversores tienen incentivos para intentar forzar un salto del dólar en los próximos días, más allá de lo que ocurra en las elecciones.

“El viernes 31 de octubre vencen futuros. El contrato de octubre probablemente representa alrededor del 20 por ciento de la posición vendida total de futuros del Banco Central (que ronda el equivalente a 6800 millones de dólares en distintos contratos) y el mercado estará expectante ”, se detalló.

Mirando este escenario, la idea que reina en el mercado es que el gobierno tendrá que dar de baja el esquema de bandas cambiarias luego de las elecciones. Pero esto no implica necesariamente que todos apuesten en la misma dirección. En otras palabras, no todos juegan las mismas fichas y empiezan a aparecer los que consideran que puede haber una moderación de las tensiones luego del domingo.



Los argumentos son variados. Uno de ellos es que la Argentina con un tipo de cambio de entre 1500 y 1600 pesos ya no resulta tan caro en dólares, cuando se la compara con el resto de la región. Otro es que Estados Unidos intervino con muchos millones de dólares y resulta difícil pensar que saldrá perdiendo con una devaluación. En los hechos, nadie puede tener certezas de lo que ocurrirá a partir del lunes, y por el momento lo que reina es la volatilidad e incertidumbre.