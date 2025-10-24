La gran cantidad de agua caída en Tortuguitas en las últimas horas, provocó la postergación de la gran final del 85° Abierto de Tortugas de polo, en el que está en juego la Copa Emilio de Anchorena.

El encuentro es entre el reciente ganador del 132° Abierto del Hurlingham Club y único postulante a la Triple Corona, La Natividad La Dolfina, frente a Ellerstina Indios Chapaleufú.

El clima hizo que no pueda disputarse ni el sábado 25 ni el domingo 26, por las elecciones en el país. Las autoridades de la Asociación Argentina de Polo (AAP), cuando mejoren las condiciones del tiempo y las canchas, informarán la reprogramación del partido.