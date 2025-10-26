Dieciséis listas competirán hoy en la disputa electoral por las 9 bancas que la provincia de Santa Fe renueva en la Cámara de Diputados de la Nación, en unos comicios que en la previa aparecen como una pelea de tercios entre las coaliciones más robustas electoralmente y en los que cada fuerza política juega su propio partido, además del objetivo común de ser la más votada. En Santa Fe hay 2.846.454 personas habilitadas para votar este domingo, que están distribuidas según el padrón electoral en 8.423 mesas de 1.459 establecimientos de votación en todo el territorio provincial. Si bien en estas elecciones legislativas de medio término se renueva la mitad de la Cámara de Diputados nacional (127 bancas) y un tercio del Senado (24 escaños), en Santa Fe los electores encontrarán una sola categoría, la de diputados, atento a que se renuevan 9 de las 19 bancas correspondientes al distrito.

Las autoridades electorales nacionales estimaron que el desenvolvimiento de los comicios no debería ser complicado porque se trata de una sola categoría y con un instrumento ya conocido.

El sistema de votación es el de la Boleta Única de Papel (BUP), mecanismo que se implementa por primera vez a nivel nacional, aunque es el que se utiliza desde hace años en Santa Fe. De todos modos, si bien el instrumento es el mismo, la papeleta es diferente a la que se emplea en las elecciones provinciales, ya que el orden de los candidatos ahora es horizontal en vez de vertical. Es decir, aparecen uno al lado del otro y no uno arriba de los otros.

Aquí están, estos son

En el orden en el que los electores los encontrarán en la boleta única de papel, los postulantes que encabezan las listas por Santa Fe para la Cámara baja del Congreso nacional son los siguiente:

*Raimar Ataide Da Costa (Partido Autonomista).

*Agustina Donnet (Igualdad y Participación, la fuerza política que orienta el ex senador nacional Rubén Giustiniani).

*Luciano Rossi (de Republicanos Unidos); la actual vicegobernadora Gisela Scaglia (por el espacio Provincias Unidas).

*Eugenio Malaponte (representante de la Coalición Cívica, que orienta Elisa Carrió).

*Caren Tepp (Fuerza Patria, cabeza de lista ..rtido Justicialista y aliados).

*Marilín Gómez (del izquierdista Política Obrera)-

*Ezequiel Torres (del partido Nuevas Ideas).

*Agustín Pellegrini (primer postulante del oficialismo nacional, La Libertad Avanza).

*José Lattuca (Defendamos Santa Fe).

*Franco Casasola (docente y militante del Frente de Izquierda y los Trabajadores).

*Juan Carlos Blanco (Movimiento Independiente Renovador).

*Gabriel Chumpitaz (actual diputado del PRO y ahora candidato de Compromiso Federal)-

*Pamela Perino (por el Partido Fe)-

*Carlos Del Frade (legislador provincial del Frente Amplio por la Soberanía).

*César Rojas Esquivel (representante del Movimiento al Socialismo, MAS).

Los que se van

De las 9 bancas que renueva la provincia en la Cámara baja nacional, tres están ocupadas actualmente por diputados del PRO (Chumpitaz, Germana Figueroa Casas y Luciano Laspina); dos corresponden a Unión por la Patria (Eduardo Toniolli y Magalí Mastaler); una corresponde a Unidos (el radical con bloque unipersonal Mario Barletta); una a Encuentro Federal (la socialista Mónica Fein); otra es del bloque Democracia para Siempre (Melina Giorgi, que tributa al gobernador Maximiliano Pullaro) y la última banca corresponde a Defendamos Santa Fe (el peronista con bancada propio, Roberto Mirabella).

Es decir que el oficialismo provincial, Unidos para Cambiar Santa Fe -que en estos comicios va con el sello Provincias Unidas-, pone en juego en estas elecciones seis de las nueve bancas, mientras que el peronismo en sus diferentes expresiones lo hace con los restantes tres escaños, porque se renuevan los cargos votados en 2021, cuando el PRO no se había sumado a la alianza liderada de Pullaro.

En cambio, La Libertad Avanza no tiene diputados por Santa Fe que renueven en este turno, ya que Romina Diez ingresó en 2023 al Congreso nacional y en los comicios de 2021 no presentó listas en esta provincia. Es decir, en Santa Fe tiene todo por ganar, porque no pone nada en juego.

Té para tres

En la previa de las elecciones de hoy se construyó un escenario de disputa entre tres tercios: Fuerza Patria, Provincias Unidas y La Libertad Avanza (LLA), las tres coaliciones políticas mayoritarias de la provincia de Santa Fe. El orden en el que queden -y la cantidad de bancas que obtengan- se conocerá esta noche, a partir de las 21, cuando se publiquen los resultados oficiales del escrutinio provisorio.

Que Rosario haya sido la ciudad escogida por el presidente Javier Milei para el cierre nacional de la campaña del LLA indica la relevancia que tiene para el Gobierno el distrito más poblado de Santa Fe, donde tuvo acompañamiento en 2023 pero no corrió la misma suerte de las elecciones locales y de convencionales constituyentes de este año.

En términos generales, el oficialismo nacional busca el número mágico de 87 bancas en Diputados que le garanticen al presidente que sus vetos no sean rechazados por el Congreso. Santa Fe le puede aportar algunos. La escasez de fuerza propia en ambas cámaras hará que LLA festeje el resultado de los comicios, con cierta independencia del porcentaje obtenido.

El Gobierno provincial, en tanto, jugó a la vicegobernadora para este turno electoral, la presidenta del PRO santafesino Gisela Scaglia. El gobernador Maximiliano Pullaro le puso el cuerpo a la campaña y llegó a decir que Scaglia es él, en busca del apoyo de los votantes propios y de levantar el nivel de conocimiento de la primera candidata a diputada. Bajo el sello Provincias Unidas debuta la alianza pluripartidaria que reúne a seis gobernadores que procuran abrir, en medio de la polarización entre libertarios y kirchneristas, la aventura de la ancha avenida del medio con miras en 2027.

El panperonismo, por su parte, fue el objeto de las críticas de ambos contendientes, quienes buscaron llevar votos a sus espacios polarizando con -según el nivel de antiperonismo- “los kirchneristas”, “los kukas” o “los comunistas”. La candidata Caren Tepp recorrió la provincia y se centró en instalar su eslogan de “para a Milei”, tarea para la cual se propuso como la mejor opción. No sin dejar de responder pullas y agravios, mediante el mecanismo de asemejar el presidente de la Nación con el gobernador de la provincia.