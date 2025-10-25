Más de 13 millones de bonaerenses estarán habilitados a concurrir a las urnas este domingo y elegir representantes bonaerenses para la Cámara de Diputados de la Nación. De los 70 legisladores que aporta el distrito más grande del país, se renovará la mitad de los lugares. De esos 35, ha 15 que actualmente forman parte del cuerpo legislativo y van por la reelección.

Si bien La Libertad Avanza y Fuerza Patria se llevarán la mayoría de las bancas en juego, también hay fuertes apuestas del Frente de Izquierda, de los lilitos y radicales diseminados por las listas y del PRO por retener lo que consiguieron en las legislativas de 2021.

El sindicalismo que va por otra vuelta

Los candidatos de extracción sindical engrosaron la lista de Fuerza Patria para estas elecciones, entre ellos hay tres que cumplen mandato en diciembre y buscan revalidarlo.

Se trata de Sergio Palazzo, dirigente del gremio La Bancaria que desde 2023 fue una de las voces más resonantes de Unión por la Patria contra las propuestas de La Libertad Avanza. El dirigente sindical tuvo protagonismo cuando el Gobierno de Javier Milei anunció medidas que atentaban contra el Banco Nación, como así también cuando se ejecutó la salida del oro del Banco Central del país.

Sergio Palazzo.

En la lista también se ubicó la dirigente de la Federación de Judiciales, Vanesa Siley, una dirigente que también marcó el ritmo de las sesiones con discursos que quedaron plasmados en la retina mediática. Estos dos dirigentes fueron colocados en la nómina por pedido de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El gobernador Axel Kicillof, por su parte, pidió por el dirigente de la CTA, Hugo Yasky, quien encabezó diversas movilizaciones a lo largo de los últimos dos años en protesta por los avances del gobierno libertario sobre el empleo docente y estatal.

Asimismo, dentro de Fuerza Patria, buscará revalidar la banca la diputada Agustina Propato, dirigente de Zárate que encabezó diversas acciones desde el Congreso en materia de defensa de la soberanía nacional.

Agustina Propato.

Amarillos pintados de violeta

Así como ocurrió en las elecciones de 2021, Diego Santilli vuelve a ser protagonista en estas elecciones, quedando inesperadamente a la cabeza de la lista de La Libertad Avanza, aunque su foto no se verá en la boleta.

En aquel momento, el dirigente del PRO se enfrentó en las PASO de Juntos con el candidato de la UCR, Facundo Manes, quien ahora aspira a una senaduría por la Ciudad de Buenos Aires. Santilli se impuso con los votos del conurbano y logró luego ganar las generales ante el Frente de Todos, que llevó a Victoria Tolosa Paz.

Diego Santilli.

Ahora, aliado del Gobierno nacional, Santilli fue uno de los impulsores del acuerdo del partido amarillo con los violetas y, aunque aspiraba a encabezar, lo ubicaron en tercer lugar detrás del renunciado José Luis Espert y de Karen Reichardt. Tras una serie de idas y vueltas judiciales, la Cámara Nacional Electoral definió que sea él quien encabece la lista de La Libertad Avanza en la provincia, aunque no se avaló la reimpresión de las boletas.

En la misma lista violeta van por la renovación María Florencia de Sensi, la diputada del PRO que movió las estanterías el año pasado cuando presentó un proyecto de ley para dar lugar a la figura de Sociedad Anónima Deportiva (SAD) en la Argentina; y su par de bancada Alejandro Finocchiaro, referente amarillo de La Matanza y exministro de Educación durante los gobiernos de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal, una de las voces PRO con más resonancia en defensa de las medidas de Javier Milei en el Congreso.

Otro amarillo que está en la lista de la alianza La Libertad Avanza-PRO es Javier Sánchez Wrba, quien asumió hace algunos meses en reemplazo del Hernán Lombardi. El dirigente de 41 años tiene experiencia en el área de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires y es uno de los alfiles de Mauricio Macri.

La izquierda y la CC, por el 3 por ciento

Por el sistema de rotación que tiene el Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT), los nombres van cambiando, aunque suelen ser bien conocidos los que llegan.

Así, el actual diputado Juan Carlos Giordano integra la nómina que encabezan Nicolás del Caño y Romina del Plá, quienes ya tuvieron paso por el Congreso en otras oportunidades.

Romina del Pla y Nicolás del Caño.

Tras tomar la decisión de ir con lista propia, aunque sumando a los intendentes radicales en la nómina, hay dos diputados nacionales de la Coalición Cívica que aspiran a renovar sus bancas aunque saben que será dificultoso llegar al piso del 3 por ciento requerido para obtener una banca. Se trata de Juan Manuel López, quien encabeza la lista de la Coalición Cívica ARI y de la diputada Victoria Borrego.

El centro no se quiere ir

Los actuales diputados de Encuentro Federal, Florencio Randazzo, Margarita Stolbizer, Emilio Monzó y la radical de Democracia para Siempre, Danya Tavela, fueron los elegidos por los gobernadores que no están alineados ni con Javier Milei ni con Cristina Kirchner para integrar la lista de centro bonaerense.

Florencio Randazzo.

Apadrinado por el exgobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, Randazzo apunta a volver a revalidar el mandato alcanzado en 2021. Lo siguen en la lista los dirigentes del GEN, el Partido del Diálogo y la UCR línea Evolución que ingresaron en aquel momento como parte de la nómina de Juntos, aunque luego se abrieron de sus exsocios del PRO.

Las diversas encuestas ubican a este espacio como la cuarta fuerza detrás del peronismo, los libertarios, y la Izquierda, aunque en todas marcan que superarán el piso para poder obtener una banca.