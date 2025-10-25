La Premier League vivió una jornada vibrante con resultados que reacomodaron la tabla y encendieron la lucha por los primeros puestos. Por caso, en Stamford Bridge, el Chelsea (con Enzo Fernández y Alejandro Garnacho) volvió a decepcionar al caer 2-1 frente al Sunderland, la revelación del torneo.

Precisamente Garnacho había adelantado a los Blues con una genialidad individual, pero Sunderland revirtió el resultado con goles del francés Wilson Isidor y del marroquí Chemsdine Talbi.

Con este triunfo, el equipo dirigido por Régis Le Bris -recién ascendido- escaló al segundo lugar, mientras que los de Enzo Maresca descendieron al octavo puesto, en medio de crecientes críticas.

En Old Trafford, Manchester United confirmó su recuperación con una contundente victoria 4-2 ante Brighton. Los dirigidos por Ruben Amorim dominaron de principio a fin y sumaron su tercer triunfo consecutivo, impulsados por las actuaciones estelares de los brasileños Matheus Cunha y Casemiro, y del camerunés Bryan Mbeumo (autor de un doblete). Brighton reaccionó sobre el final con goles de Danny Welbeck y del griego Charalambos Kostoulas.

Con este resultado, el Manchester United escaló a la cuarta posición, mientras que el Brighton sigue merodeando en la mitad de la tabla.

Newcastle también celebró tras vencer 2-1 al Fulham en St. James’ Park. Jacob Murphy abrió el marcador y el brasileño Bruno Guimarães firmó el gol del triunfo en los minutos finales, después de que el serbio Saša Lukić empatara transitoriamente para la visita.

Con este resultado, Newcastle se ilusiona con pelear por Copas de Europa, mientras que el Fulham quedó al borde de la zona de descenso.

El golpe de la jornada lo dio el Brentford, que derrotó 3-2 al Liverpool (ingresó Alexis Mac Allister) en un duelo lleno de intensidad. Los locales aprovecharon su efectividad y la fragilidad defensiva de los Reds, con goles del burkinés Dango Ouattara, el alemán Kevin Schade y el brasileño Igor Thiago Rodrigues.

El egipcio Mohamed Salah y el húngaro Milos Kerkez descontaron para el Liverpool, que tuvo más posesión, pero falló en la definición. Con esta derrota, Liverpool cayó al sexto puesto y salió de zona de Copas europeas, mientras que Brentford escaló a mitad de tabla y sueña con un cierre de año a puro crecimiento.

La jornada continuará este domingo desde las 11 con cuatro cotejos: Aston Villa-Manchester City, Arsenal-Crystal Palace, Bournemouth-Nottingham Forest y Wolverhampton-Burnley; a las 13.30 jugarán Everton-Tottenham.

Posiciones en la Premier League



