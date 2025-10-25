El fútbol se las ingenia siempre para entregar los mejores partidos en los mejores momentos. Este domingo, desde las 12.15 (transmiten ESPN y Disney+), se jugará el clásico español, un esperado encuentro que destaca en la fecha 10 y se enmarca en esa dinámica del tiempo y lugar ideal, ya que además de la alegría de la victoria, quien gane se llevará un premio muy especial: si vence el Real Madrid, estirará su ventaja en la cima a cinco puntos sobre el rival culé, pero si triunfa el Barcelona, le arrebatará la punta de la liga española. El argentino Franco Mastantuono no asoma como titular para el duelo en el Santiago Bernabéu pero figura entre los convocados del equipo blanco para el encuentro.

Si siempre es un partidazo entre merengues y culés, la edición de este domingo tiene muchísimos condimentos agregados que lo vuelven aún más especial. Mucho de eso tiene que ver con la mano de los dos entrenadores que se enfrentan. Para empezar, vale destacar que este Real Madrid de Xabi Alonso se ha vuelto intocable en su casa: jugó seis partidos y cosechó seis victorias. Del otro lado, está el alemán Hansi Flick -quien no estará en el banco esta fecha porque fue expulsado el último partido y debe cumplir su sanción-, con un registro de puros triunfos en el derby: jugó cuatro, ganó los cuatro (dos por la liga, uno por Copa del Rey y otro por la Supercopa). El DT español podría estrenarse con un triunfo o el Barcelona alcanzar su mayor racha de victorias en el clásico, igualando las cinco alegrías al hilo que alcanzó de la mano de Pep Guardiola entre 2008 y 2010.

El francés Kylian Mbappé llega dulce al clásico: el atacante es protagonista del mejor arranque goleador de su carrera, con 15 gritos en 12 partidos, y en Madrid todos sueñan con que la seguidilla siga ante el Barça y termine con final feliz. Enfrente, está una de las grandes joyas del fútbol mundial, Lamine Yamal, flamante ganador del Trofeo Kopa. El clásico español está listo para emocionar con otra edición; sobran ingredientes para ilusionarse con un partido espectacular.

Los resultados del sábado

La jornada sabatina se abrió con cuatro encuentros. En Mestalla, Villarreal sorprendió al Valencia y lo venció 2-0 con goles de Moreno, de penal, y Comesaña. En Bilbao, el Athletic decepcionó a su gente y cayó 1-0 ante Getafe, mientras que en Barcelona, el Espanyol superó 1-0 al Elche. Además, Girona y Oviedo empataron 3-3.

Este domingo, además del clásico en Madrid, también jugarán Mallorca-Levante, Osasuna-Celta y Rayo Vallecano-Alavés. El lunes completarán Betis-Atlético Madrid.