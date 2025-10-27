Tras la muerte de una de mis mejores amigas y antes de que el duelo que ya venía haciendo fuese a golpear la puerta de la rutina, con Mariana, otra de mis amigas, organicé un viaje a Brasil.

Ese viaje sería mi zanahoria, una recompensa al dolor a pagar durante meses aunque no los suficientes como para considerar el gasto una mala idea. Por entonces acababa de poner fin a una relación de varios meses y ya me rondaba la idea de que quizás lo mejor sería conseguir una visa e irme a vivir afuera, a cualquier lugar donde nadie me conociera ni debiese explicar las razones de una tristeza invasiva que andaba ida y vuelta.

Más tarde me enteraría que la visa no saldría, y antes de eso, aún con la idea de emigrar, en una especie de traición a la patria terminaría por casarme con un chileno en Barra da Lagoa, con Mariana y otro weon como únicos testigos de este loco ideal que me persigue y postula que es necesario e imprescindible vivir todos los amores como si fueran el último de esta vida.

Así que cómo no casarme con alguien a quien conocí el primer día en un hostel de Florianópolis, cómo no casarme con alguien que partía el mismo día en que yo llegaba y sin conocerme decidía cambiar su vuelo solo para saber de mi.

No me gustaba nada, pero confié en la intuición de descubrirle el lado B y terminé por odiarlo. Lo lindo de los amores de verano es que terminan rápido y duelen poco o nada.

Las vacaciones resultaron estupendas y a la vuelta de mi viaje, bronceada y con una intachable autoestima, me enteré de que toda esa versión europea y cultural imaginada, compartida y reproducida miles de veces en mi cabeza no existiría al menos en ese año en el que aspiraba a caminar con un Samantha Schweblin traducido al alemán bajo el brazo.

Estiré las vacaciones cuanto más pude, y en base a la personalidad adquirida en Brasil bajo la premisa chilena de que soy una persona demasiado interesante, decidí aprender a surfear en la costa argentina. Ahí también me enamoré, en otra historia no correspondida.

Cuestión que en Bariloche, copa en mano, mientras Crónica TV hacia la habitual cuenta regresiva pensé que tendría que barajar y dar de nuevo porque de seguir viajando ni Dios podría pagar la tarjeta.

Por entonces el pie derecho había empezado a picarme de una forma inexplicable, y, aunque la medicina holística hablaba de un problema con el arraigo y el no pertenecer, decidí recurrir a la vieja confiable alopatía.

Como toda persona de bien ya me había diagnosticado con Google con tan sólo poner en el buscador picazón inaguantable, ampollas chiquitas, cambio de piel igual a serpiente, malestar insufrible por las noches, ganas de cortarme el pie o de morir rápido.

El médico me diagnosticó dermatitis y me indicó una crema que debía usar todas las noches en el pie problemático: tener que untar y luego envolver la zona con papel film me pareció una buena excusa para no volver a enamorarme al menos por lo que durara el tratamiento.

El malestar me visitaba por las noches. Después de bañarme y al acostarme, aquello que tenía se despertaba justo cuando yo decidía que era hora de dormir. Una picazón en verdad insoportable, de esas que da igual rascarse y arrancarse la piel por estar seguro de que al amputarse uno sería mucho más feliz. Trataba de contar millones de ovejas o de usar el método de respiración 4-7-8 que mamá me había enseñado para calmar la ansiedad pero siempre terminaba por rascarme hasta que en algún escaso minuto de alivio me llegara el sueño.

Con el correr de los meses y la crema todo aquello se terminó, o eso creí hasta que un día la picazón volvió, como ese ex cuyo instinto de oso huele tu tranquilidad y decide que es momento de pedir disculpas. Qué conveniente es el perdón, la biblia debería reverlo.

La picazón volvió, esta vez en forma de una larga línea serpenteante que se extendía por todo el empeine. Te trajiste una larva de Brasil, me dijo un amigo médico cuando me vio el pie, y lejos de cualquier consulta holística volví desesperada a recurrir al médico.

Las cosas que me pregunte fueron estas, y como buena escritora las tengo anotadas: ¿Puede la larva poner huevos adentro mío? Si tomo antibióticos ¿la expulso o se muere adentro? ¿Durante siete meses creció o mantuvo su tamaño? ¿Es macho o hembra? Este dato me parece fundamental. ¿Puedo pedirle la mitad de las expensas? ¿Se contagia? ¿Puede volver? ¿Es la relación más larga que tuve en este tiempo?

Larva migrans cutánea, determinó la dermatóloga, y me recetó un antibiótico no sin antes preguntarme quién me había diagnosticado hacía siete meses una dermatitis para luego responderme: no, no pone huevos, muere adentro con el antibiótico; no crece, pero migra por la piel dejando marcas; puede ser macho o hembra y no se transmite entre personas pero las necesitan como hospedaje para completar su ciclo de vital. Si el tratamiento no funciona puede volver. Vivir con una larva es ceder territorio del cuerpo.

Recuerdo salir de la consulta con una mezcla de alivio y nostalgia, lo que traiciona el oficio de escribir porque no sé muy bien cómo explicar la mezcla.

Había pasado mucho tiempo desde mi viaje a Brasil, yo todavia duelaba a mi amiga e intentaba acomodarme en una rutina para nada europea en la que por las noches incubaba en la planta del pie una larva que potenciaba mis front kicks. Quería matarla, tomar el antibiótico y cortar de raíz ese vínculo que me destrozaba la piel, pero a la vez no podía dejar de pensar en la precaria idea de que a veces el amor crece en los lugares más hostiles.

Pensé en el patito que sobrevivió en el auto de mamá después de que alguien lo tirara dentro, ese que ella encontró cuando se dio cuenta que el auto había estado varios días con la ventanilla trasera abierta. Lo llevó a casa, y con mis hermanos le hicimos una camita cerca del lugar donde jugábamos por las mañanas hasta que un día mi niñera lo confundió con un peluche, y en la caja donde dormía lo asfixió sin querer, rodeado de todos nuestros juguetes y de su obsesión por el orden.

Claro que maté la larva. Ni bien salí de la consulta compré el antibiótico recetado y en casa lo tomé con el deseo y la confianza de que el bicho no volvería. Los mejores vínculos son aquellos que terminan sin reincidencia: para bien o para mal, hasta acá llegamos. Las personas y los parásitos compartimos la pulsión de avanzar.

Luis Mey, un escritor que me gusta mucho, dice que uno escribe para encontrar una nueva vida en aquello que murió en uno. No habla de mí, mucho menos de mi larva, pero mi placer culposo es creer que esas palabras fueron escritas para que las leyera yo.

Hace dos noches el pie derecho empezó a picarme otra vez y tuve que quitarme la media. La larva está ahí y esta vez mide tres centímetros. Volvió justo cuando las cosas parecían empezar a acomodarse, pero ya aprendí a poner límites: el amor no es cosa de ambientes hostiles porque la vida no es menos corta que tres centímetros pero tampoco mucho más larga que diez.