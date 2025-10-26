México llegó con un carrerón y un cambio de mando en la Fórmula 1. Tal como anticipaban las posiciones de largada y sin excesivas sorpresas en el autódromo Hermanos Rodríguez, Lando Norris conquistó su sexta victoria del año desde la pole y le arrebató la cima del campeonato a su compañero Oscar Piastri. A cuatro fechas del cierre de la temporada, el británico le sacó apenas un punto de ventaja al australiano, que había largado séptimo y finalizó quinto tras una buena remontada, dejando ardiente la pelea por el título entre los jóvenes pilotos de McLaren, quienes están entregando un final del calendario atrapante. El argentino Franco Colapinto, quien había partido 20º, no pudo hacer milagros con su Alpine y terminó cruzando la bandera a cuadros en la posición 16, último entre quienes finalizaron la carrera este domingo.

El cambio de mando en la cima se veía venir. Norris, quien no ganaba desde el 3 de agosto en Hungría, tuvo mejores actuaciones que Piastri en las tres carreras previas a México. Este fin de semana, sin embargo, esa diferencia de rendimiento entre los dos monoplazas papayas fue mayor y encendió una alarma para la escudería que ya se coronó en el campeonato de constructores: el australiano giró más de un segundo detrás del británico en la Q2 y logró meterse con mucho suspenso en la última tanda clasificatoria, donde uno conquistó la pole y el otro, un lejano octavo puesto que sorprendió a todos en el paddock mexicano y abrió la puerta a debates, especulaciones y también a las teorías conspirativas que nunca faltan.

Si este sábado empezó a construirse el arrebato final de Norris a Piastri del escalón más alto en el campeonato de pilotos, el británico le dio el toque definitivo a su gesta con una largada perfecta y una ejecución infalible de su carrera en el autódromo Hermanos Rodríguez. El piloto de 25 años mostró su exquisita mano este domingo ante un gran desafío en el contexto de una oportunidad inigualable: la partida mexicana, con esa recta de 830 metros entre la salida y la zona de frenado de la primera curva, que se preveía como el instante más tenso y difícil para él y, a su vez, una ventana de buenas posibilidades de adelantamiento para los rivales que vendrían detrás suyo. En esa primera prueba, Norris exhibió su destreza sobre el MCL39 con una muy buena largada que le permitió escaparse en el tramo inicial. Después, se impusieron el gran ritmo que su monoplaza naranja mostró este fin de semana y la perfecta gestión del británico en una tarde muy calurosa sobre la altura mexicana, esos más de 2200 metros sobre el nivel del mar siempre exigentes para los autos más rápidos del mundo. En la vuelta 30, ya eran más de 16 los segundos de ventaja que Norris llevaba sobre la Ferrari de Charles Leclerc, su perseguidor inmediato.

"Peor no se puede ir", se lamentó Franco Colapinto.



Con su tiempo de 1h37m58s574 (le sacó más de 30 segundos a Leclerc), Norris volvió a adueñarse de la punta del campeonato de pilotos, donde había liderado desde el inicio de la temporada y hasta el Gran Premio de Arabia Saudita, en la fecha cinco, cuando Piastri le arrebató la cima con su victoria en Jeddah y comandó desde lo más alto hasta este domingo mexicano. El nacido en la ciudad inglesa de Bristol logró disolver, poco a poco, esos 34 puntos que conformaron la mayor ventaja que consiguió sobre él su compañero de equipo tras el Gran Premio de Países Bajos: aquel día en Zandvoort, recordado especialmente en nuestras tierras porque entre Alpine y Pierre Gasly perjudicaron a Colapinto y le imposibilitaron sumar su primer punto del año, el australiano se llevó el triunfo y Norris sumó su segundo abandono del 2025, a causa de una falla mecánica a siete vueltas del final.

El campeonato se puso al rojo vivo con la victoria de Norris y la buena remontada de Piastri tras un inicio difícil en México: el líder suma 357 puntos y su compañero lo escolta a una sola unidad. A los pilotos de McLaren no les queda más que pelear a fondo hasta la última fecha. Y es que no están solos: los acecha ni más ni menos que el tetracampeón Max Verstappen, quien tuvo una estupenda actuación este domingo que le permitió meterse en el último escalón del podio tras partir quinto. Aunque el neerlandés está a 36 unidades de Norris, los 134 puntos que conquistó en las últimas seis fechas son un indicio, junto a su ferocidad al volante, de que los chicos papaya no pueden descuidarse si quieren soñar con la gloria máxima. En ese mismo lapso, que va desde Países Bajos a este último Gran Premio, el británico y el australiano sumaron, en conjunto, 154 unidades.

Más allá del nuevo liderazgo del mundial de pilotos, México nos dejó también una carrera espectacular de principio a fin. Un comienzo áspero y de múltiples sobresaltos tras una intensa lucha en la largada y durante las vueltas iniciales, cuatro abandonos (los de Carlos Sainz, Fernando Alonso, Nico Hulkenberg y Liam Lawson), diferentes estrategias rumbo a boxes y un cierre que latía apasionante y emotivo hasta que la dirección de carrera ordenó el ingreso de un auto de seguridad virtual que se robó esas emociones del último suspiro, cuando Verstappen atacaba a Leclerc en búsqueda de la segunda ubicación y Colapinto amenazaba a Gasly con mejor ritmo en su intento de evitar cruzar último la bandera a cuadros. “Hice 50 vueltas arrastrándome sin nada de agarre con los neumáticos duros y con los blandos anduve bien pero ya era tarde. Como equipo, no teníamos ritmo y nos costó mucho. Brasil es el Gran Premio de casa así que estoy contento: va a haber muchos argentinos y tengo ganas de disfrutar con todos ellos, ojalá andemos bien para darles un lindo resultado… Lo bueno es que peor no se puede ir, así que de acá para arriba“, declaró con sinceridad el piloto argentino en diálogo con la prensa.

Norris se desahogó al salir de su McLaren y festejar una victoria que puede ser clave en lo que queda de la temporada, pero de su boca solo salió mesura al ser consultado por la importancia de este triunfo de cara a la próxima fecha en San Pablo, cuando se suba a su MCL39 como líder del campeonato otra vez. “Esto es un fin de semana a la vez -dijo, escueto, con una sonrisa contenida-. Hoy estoy feliz”. Quedan solo cuatro carreras (más los puntos bonus de dos pruebas sprint, que se vuelven especialmente significativos ante tanta paridad en la punta) y el entusiasmo también lo asumió Ferrari, que con su cosecha de esta fecha le arrebató el segundo escalón del mundial de constructores a Mercedes (¡también por un punto!). Faltan dos semanas para la batalla de Interlagos, pero México fue tan vibrante que sus sensaciones y chispas arderán con fuerza en la piel de protagonistas y fanáticos hasta que se levante el telón en el autódromo José Carlos Pace. Y la dulce espera tachará esos días en medio de una misma impresión: que el final de esta temporada está siendo espectacular.



