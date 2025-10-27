Los rostros de preocupación se veían desde temprano. En el Distrito Siete, sede del centro de cómputos de Fuerza Patria en la provincia de Santa Fe, los primeros datos que llegaban desde el norte provincial anticipaban una noche difícil. Aun así, la militancia seguía agolpándose en la puerta, con bombos y redoblantes que resonaban bajo los murales del espacio cultural de Ciudad Futura, convertido por una noche en cuartel electoral del frente.

La primera dirigente en hablar fue Alejandra Rodenas, “Yo creo que el peronismo es la opción a Javier Milei, y cuando digo el peronismo digo todo el peronismo, el peronismo con sus aliados”, señaló ante los micrófonos. Y agregó, con tono calmo pero firme: “Estamos acá, en la puerta del Distrito Siete, donde se gestó Ciudad Futura, el Frente Renovador, los doce partidos que conformamos este frente. Lo hicimos ya desde el verano, cuando conformamos las listas para la Asamblea Constituyente. Luego vinieron las elecciones locales, y acá estamos de nuevo, sosteniendo nuestro caudal histórico”.

A pocos metros, Guillermo Cornaglia, presidente del PJ santafesino, seguía los primeros cómputos desde su celular, con gesto prudente. Cerca de las 20 llegaron Agustín Rossi y Alejandrina Borgatta, junto a Florencia Carignano. Más tarde, y en medio de un aplauso que se extendió desde el hall hasta el escenario principal, hizo su entrada Caren Tepp, la primera candidata de Fuerza Patria.

En una de las esquinas del salón, Fernanda Gigliani, concejala rosarina y quinta en la lista, conversaba con Norma López y Paula Sagué, mientras dirigentes sindicales como Walter Palombi, seguían preocupados los datos que venían de la ciudad de Santa Fe. Los jóvenes de Ciudad Futura y La Cámpora habían copado el salón principal, donde se mezclaban cánticos, abrazos y la ansiedad de una jornada que se hacía eterna.

Pasadas las 21, los resultados parciales confirmaban que Fuerza Patria se mantenía en un lugar expectante, aunque sin colmar la expectativa que se había proyectado en Rosario. Fue entonces que Tepp subió al escenario, acompañada por Rossi, Borgatta,Florencia Carignano y Germán Martínez . Con el micrófono en mano, y ante una militancia que la escuchaba de pie, la dirigente rosarina comenzó su discurso:

“Nosotros tratamos, a lo largo de toda la campaña, de expresar y compartir lo que sentimos desde la provincia de Santa Fe. El Movimiento Nacional Justicialista volvió a ganar en una cantidad de departamentos que hacía tiempo se habían perdido, y eso se logró a partir de esta campaña. Hay que profundizar ese camino”, sostuvo.

La candidata no ocultó la emoción cuando mencionó a Cristina Fernández de Kirchner: “Si hay algo con lo que queríamos también era poder darle esa victoria desde acá, para abrazar a la compañera Cristina desde Santa Fe. Lo seguimos haciendo”.

Entre aplausos, Tepp hizo una pausa y miró hacia las primeras filas, donde los dirigentes seguían atentos cada palabra. “Agradezco una vez más, como lo hice en toda la campaña, porque quiero tener la gratitud y el reconocimiento a lo que me dieron. Me hicieron sentir parte del movimiento que le dio los años más felices al pueblo argentino, y que no tengo dudas de que lo va a volver a hacer”.

La militancia respondió con un “¡Vamos Caren!” que hizo temblar el techo del galpón. Tepp sonrió y continuó: “Sepan que soy una eterna agradecida de haber sido la voz y la cara de todos y todas ustedes en esta semana. Ha sido el mayor orgullo que he tenido como militante. Somos militantes de los sueños colectivos, de los proyectos colectivos, y así lo vamos a seguir haciendo”.

En otro tramo, Tepp hizo un llamado a no abandonar el territorio: “Desde el Congreso, pero también desde el barrio y desde cada uno de los lugares que nos toquen. Les pido a los santafesinos y santafesinas que se queden tranquilos, que no van a estar solos ni solas. Que la campaña terminó, pero nuestro proyecto sigue en pie”.

La candidata insistió en el tono de arenga militante que caracterizó su campaña: “Para que eso sea posible, para que los que lo están pasando mal encuentren alivio, sigan confiando en que vamos a construir una alternativa. Lo fundamental es que no bajemos los brazos, que sigamos firmes por nuestros sueños, con las convicciones intactas, con nuestra forma de construir”.

Las últimas palabras fueron las más celebradas: “Para lo que viene, mucho más con este resultado, hay que organizar la solidaridad. Trabajar desde la comunidad, profundizar la empatía, estar codo a codo con cada vecino, con cada trabajador, con cada jubilada, con cada joven que sigue dando la pelea para quedarse en esta patria porque cree que los sueños pueden realizarse”.

Cerca de la medianoche, los números finales confirmaron que Fuerza Patria conservaría tres bancas por Santa Fe. Así, Caren Tepp, Agustín Rossi y Alejandrina Borgatta reemplazarán a Roberto Mirabella, Magalí Mastaler y Eduardo Toniolli en la Cámara baja.

La jornada terminó con un festejo esperanzado y la promesa de seguir construyendo “desde abajo y con todos”. En la noche rosarina, el eco de la consigna se repetía entre abrazos: “No bajemos los brazos".