La Feria Internacional del Libro Rosario concluyó su edición 2025 con una afluencia de más de 350 mil personas. El encuentro organizado entre la Municipalidad de Rosario, el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, la Universidad Nacional de Rosario y la Fundación El Libro. Al trazar un balance de esta edición, el secretario de Cultura y Educación municipal, Federico Valentini, afirmó que la feria es "la mejor imagen que puede tener esta ciudad". El funcionario destacó la "feria gratuita, plural, diversa", que pudo transitarse "en paz durante 11 días". Por eso, dijo que están "muy conformes de que Rosario muestre esta cara y de la decisión de la Municipalidad de invertir en cultura". Por su parte, la ministra de Cultura de la provincia Susana Rueda destacó que "el libro fue protagonista, pero también la cultura pública".
