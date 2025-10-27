La alegría se apoderó del búnker del Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad (FIT-U) con el histórico resultado obtenido por Myriam Bregman, candidata a diputada nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quien se ubicó en el tercer lugar con un inédito 9% de los votos y quedó por delante del candidato de Ciudadanos Unidos, Martín Lousteau, que obtuvo un 6%. En la Cámara de Diputados, el FIT-U tendrá otras dos bancas: las de Nicolás del Caño y Romina del Plá, que entraron por la provincia de Buenos Aires. “Estoy muy orgullosa de la campaña que hicimos”, dijo Bregman y dedicó el triunfo "a las compañeras que nos encontramos todo
En la elección a Diputados, Myriam Bregman quedó tercera en CABA, arriba de Lousteau
El Frente de Izquierda celebra
Además, sumaron dos bancas más en la cámara baja por la provincia de Buenos Aires: Romina Del Plá y Del Caño.
Este es un contenido periodístico exclusivo para Soci@s, para leerlo completo subite a nuestro colectivo.