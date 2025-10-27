Las elecciones legislativas de este domingo dejaron una serie de certezas: el Gobierno de Javier Milei logró revalidar el apoyo en las urnas, aunque perdió votos respecto del balotaje de 2023. El peronismo se ubicó como la segunda fuerza, que se contrapuso al modelo de la crueldad y el ajuste. Ahora se abre un escenario de incertidumbre: qué sucederá con las principales variables económicas, cómo continuará el devenir de la crisis que sacude a hogares, familias, fábricas y comercios y cómo se reperfilará la relación entre el gobierno argentino y Donald Trump.
“De rodillas”: ¿qué papel le espera a los gobernadores de Provincias Unidas?
Uno de los grandes espacios derrotados este domingo fue el de Provincias Unidas, integrado por un grupo importante de referentes del interior del país que buscaron ir con un sello propio que se paró como opositor al Gobierno, pero que buscaría garantizar los votos y la gobernabilidad en medio del ajuste y las reformas regresivas.
Ahora, con menos del 8 por ciento de los votos, su rol cambiará. Así lo explicó por la 750 el periodista político Alan Longy: “Provincias Unidas queda en un lugar de absoluta debilidad para negociar. Los gobernadores necesitan, con este resultado malo, intentar revertirlo en sus provincias. Y van a intentar hacerlo aliados al Gobierno que acaba de ganar en su propio territorio y contra sus propios sellos”.
“Y un punto clave era ver cómo se paraba Milei frente a este triunfo, si lo interpretaba como un cheque en blanco para avanzar con las mismas herramientas. Y fue un Milei lavado que el que vimos ayer. No salió con los ‘econochantas’ o ‘mandriles’. Se contuvo y fue un presidente que llamó a la ampliación de sus alianzas. Porque van a ser necesarias. Yo igual creo que con Milei va a tener a los gobernadores de rodillas”, añadió.
La mirada de Alejandro Dolina sobre las elecciones
"Siempre es un día de sensaciones encontradas", expresó el conductor de La Venganza Será Terrible, Alejandro Dolina, minutos después del cierre de la jornada electoral. "Hay una alegría en el voto, en los días de elecciones, pero también una tensión e incertidumbre, sobre todo en estas horas y entonces uno está un poco angustiado también", reflexionó el conductor radial en diálogo con Victor Hugo Morales.
Dolina, que vive desde hace años en el barrio porteño de Nuñez, fue a votar cerca de las 15 horas, luego del almuerzo. A propósito de la concurrencia y la tendencia histórica de su barrio, ironizó: "No parecen votar muchos peronistas donde yo vivo".
"Durante los últimos 30 años se ha repetido la misma sensación, una sensación un poco melancólica porque a veces uno cree que está más sólo de lo que está o, en todo caso, los que piensan como uno están en otra parte", agregó
Santiago Giorgetta: "La idea de que el país podía devenir en un 2001 generaba pánico"
El director asociado Consultora Proyección explicó cuáles son sus primeros análisis después de un resultado electoral que, aseguró, le generó una gran sorpresa y aseguró que el miedo jugó un rol más que importante
“Vemos una elección parecida a la de Macri de medio término. Por ahí por la situación económica pensábamos que iba a haber algún tipo de voto castigo. Pero sí vimos algunas pistas, que era que los que estaban más dispuestos a conversar eran los votantes del peronismo. Los votantes de LLA mantenían más silencio. Lo mismo pasaba en las encuestas”, dijo.
Y añadió: “Lo vimos ayer en algunos boca de urna. Había un espiral de silencio. Lo que uno piensa, o las pistas que uno puede recoger ahora, es cuando uno preguntaba qué tipo había que darle a Milei, decían que eran los cuatro años. El solo pensamiento de que el país podría devenir en el 2001 generaba pánico. Ahí hay una pista para entender por qué se votó a Milei a pesar del mal pasar económico”.