“De rodillas”: ¿qué papel le espera a los gobernadores de Provincias Unidas?

Uno de los grandes espacios derrotados este domingo fue el de Provincias Unidas, integrado por un grupo importante de referentes del interior del país que buscaron ir con un sello propio que se paró como opositor al Gobierno, pero que buscaría garantizar los votos y la gobernabilidad en medio del ajuste y las reformas regresivas.

Ahora, con menos del 8 por ciento de los votos, su rol cambiará. Así lo explicó por la 750 el periodista político Alan Longy: “Provincias Unidas queda en un lugar de absoluta debilidad para negociar. Los gobernadores necesitan, con este resultado malo, intentar revertirlo en sus provincias. Y van a intentar hacerlo aliados al Gobierno que acaba de ganar en su propio territorio y contra sus propios sellos”.

“Y un punto clave era ver cómo se paraba Milei frente a este triunfo, si lo interpretaba como un cheque en blanco para avanzar con las mismas herramientas. Y fue un Milei lavado que el que vimos ayer. No salió con los ‘econochantas’ o ‘mandriles’. Se contuvo y fue un presidente que llamó a la ampliación de sus alianzas. Porque van a ser necesarias. Yo igual creo que con Milei va a tener a los gobernadores de rodillas”, añadió.