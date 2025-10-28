El pianista de jazz, Pablo Juárez, presente su disco Solo canciones (BlueArt Records, 2025). Con versiones de Gustavo Cerati, Chico Buarque, Thelonious Monk, Miles Davis, John Lennon y Soundgarden, junto a composiciones originales (Hoy a las 20.30 en el Teatro El Círculo)
