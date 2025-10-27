Boca sacó adelante un partido complicadísimo. Le ganó 3 a 1 a Barracas Central luego de haber quedado 1 a 0 abajo desde los 20 minutos del primer tiempo. Y lo consiguió porque entró Exequiel Zeballos en el segundo y otra vez le cambió la cara al ataque con su velocidad y atrevimiento. Ander Herrera también ingresó bien y armó un circuito a puro toque y movilidad en la media cancha con Leandro Paredes y Milton Delgado y porque Milton Giménez tuvo una ráfaga goleadora entre los 7 y los 10 minutos del complemento que hizo saltar por el aire el planteo cerrado y a veces hasta mal intencionado de Barracas, que jugó con un hombre menos por la expulsión de Iván Tapia a los 13 minutos de la etapa inicial. Y que debió haber recibido algunas expulsiones mas si el árbitro Nicolás Lamolina hubiera sido más severo.

La victoria lo dejó bien parado a Boca: tercero en la zona A del Torneo Clausura a un punto (20 a 21) de los líderes Central Córdoba y Estudiantes y segundo de Rosario Central en la tabla anual, lo que de momento lo instala en la Copa Libertadores del año venidero. En cambio Barracas, que mientras ganaba compartía el liderazgo con los santiagueños y el "Pincha", cayó al décimo puesto de la zona con 18 puntos. Pero quedó a uno de Tigre (44 a 45) en la lucha por la última plaza para la próxima Copa Sudamericana.

Lo único negativo para Boca fue que Paredes recibió su quinta amonestación y no podrá jugar el domingo ante Estudiantes en La Plata. Pero como no hay mal que por bien no venga, la amarilla que recibió a los 6 minutos del primer tiempo, lo limpió para poder estar en el superclásico del domingo 9 de noviembre. En ese comienzo borrascoso pareció que el partido se le iba de las manos a Lamolina. Los jugadores de Barracas salieron a provocarlo a Paredes y a los 13 minutos, Iván Tapia le aplicó un golpe tan fuerte que forzó al árbitro a mostrarle el acrílico rojo.

Con uno menos, Barracas se metió aún mas atrás de lo que se había metido y se puso en ventaja a los 20 minutos con un zapatazo desde muy lejos de Rodrigo Insúa que tomó adelantado a Marchesin. En lo que quedaba de la etapa inicial, Boca casi que no pudo entrarle al aspero bloque bajo del equipo local. Pero Zeballos ingresó en el segundo tiempo por Alarcón, abrió la cancha con sus piques por los dos costados y Milton Gimenez pudo hacer en tres minutos los goles que antes no había podido convertir. A los 20, Merentiel puso el 3 a 1 tras otra gran corrida de Zeballos por la derecha y en el resto del tiempo, Boca tocó y tocó hasta asegurar una victoria que le despejó el camino para todo lo que se le viene.











