Durante la madrugada del lunes se registraron dos incendios de automóviles en la vía pública. Uno de ellos tuvo lugar en barrio Martin, donde hubo dos vehículos afectados; mientras que otro rodado fue quemado en barrio Saladillo. En este último lugar mencionado tuvo lugar el primero de los casos. Sucedió alrededor de las 2.45 en calle Pelikan al 600. En tanto, un episodio similar se conoció casi dos horas después, a las 4.30, en la cuadra de 3 de Febrero al 300, hasta donde también llegaron efectivos de Bomberos Voluntarios y Zapadores. En ambos hechos se investiga para intentar establecer las causas y cómo se inició el fuego.
