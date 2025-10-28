Mientras los especialistas todavía debaten si les agregó algunos centímetros más a sus temibles 2,24 metros de altura durante el receso, el francés Víctor Wembanyama está revolucionando la NBA con un arranque que ya es récord y tiene a los San Antonio Spurs con su mejor inicio de temporada desde la 2017/18, justamente la última de un tal Manu Ginóbili.

El gigante que maneja la pelota como un base y tira triples desde cualquier lado se convirtió en el primer jugador de la historia de la liga yanqui en registrar al menos 100 puntos y 15 tapones en sus primeros tres partidos de temporada. Seguidilla de triunfos que ya subió a cuatro con el éxito reciente ante Toronto Raptors para igualar la marca conseguida por Manu y compañía hace ocho años.

Recuperado de la trombosis venosa que lo dejó fuera en la segunda parte de la última temporada, Wembanyama regresó este año por todo. Él sólo suma más tapones (19) que otros 20 equipos de la NBA y, aunque los datos oficiales de la NBA aseguran que mide 224 centímetros y pesa 107 kilos, por su rendimiento y la comparación con sus rivales, en el entorno de la liga muchos creen que esos números se quedan cortos y ya anda por los 2,30 metros.

El pivot francés aplastó a los Mavericks en Dallas en el publicitado duelo contra el "petiso" de 2,08 metros Anthony Davis, con 40 puntos, 15 rebotes y 3 tapones y luego corrieron la misma suerte los Pelicans en New Orleans (29 puntos, 11 rebotes y 9 tapones) y los Nets y Raptors ya en San Antonio. Sus promedios son de 31 puntos, 13,8 rebotes, 4,8 tapones, 2,8 asistencias, 1,5 pérdidas y un notable 60% de efectividad en lanzamientos.

El susto por la lesión en el hombro derecho que lo marginó de los últimos 30 partidos de la temporada pasada cambió su manera de ver la vida, reconoció Wembanyama, quien desde muy joven tuvo que lidiar con los fantasmas de las lesiones debido a su singularidad física.

"La experiencia de la trombosis estuvo vinculada a lo que hice este verano. Regresé, hice rehabilitación para ser mejor que antes, pero hay una sensación de que la vida no es para siempre. Hay experiencias que nos perdemos en la vida, pero voy a perderme lo más mínimo. Es algo que quería hacer, y sólo porque estoy en la NBA no voy a dejar de hacerlo", contó Wembanyama sobre la serie de viajes que realizó, por ejemplo en la sede de la NASA en Estados Unidos, así como un templo Shaolin en China.

"Es algo que te cambia la vida, pasé mucho tiempo por hospitales, con doctores, escuchando más malas noticias de las que quería. Es traumático, pero a largo plazo me hará bien. Aunque no lo deseo a nadie, te hace entender muchas cosas", añadió.

Y su reacción tras la trombosis, después del visto bueno de los doctores de los Spurs, fue apostar por un entrenamiento más "violento" para acostumbrar su cuerpo a la intensidad física de la NBA en su tercera temporada en esa liga.

"Me centré en regresar, rehabilitación, recuperar mis habilidades. Puedo garantizar que nadie trabajó como yo este verano. Me siento mejor, me veo más fuerte, todo es luz verde. Hice más entrenamiento en situación de partido, este verano decidí hace algo mucho más violento. Quería que mi cuerpo estuviera bien", agregó el francés. Por ahora, le viene saliendo muy bien.