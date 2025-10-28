“El Gobierno tiene todo atado con alambre y ahora tiene que ir desatando”, advirtió el analista financiero Matías Battista al analizar en la 750 el panorama económico que enfrenta la Argentina tras las elecciones del 26 de octubre.

Según explicó, hay un dato positivo: el dólar está recuperando fuerza , tanto el tipo de cambio mayorista como el MEP y el CCL. Y consideró que esto es una buena señal porque “la gran duda que tenía el mercado era si, ante esta victoria contundente de La Libertad Avanza, el Gobierno iba a enamorarse otra vez del atraso cambiario y buscar financiamiento para sostener desequilibrios”.

“A mí me parece que hay alguna intención del Gobierno de ver hasta dónde se equilibra el dólar en el libre juego de oferta y demanda”, sostuvo Battista. Y agregó que, aunque entre ayer y hoy Estados Unidos no estuvo interviniendo, “la clave está en que ahora el Gobierno tiene que hacer un reseteo económico: dejar flotar el dólar, recomprar reservas, reponer el stock que se gastó durante la campaña y, sobre todo, desarmar el cepo en pesos”.

En ese sentido, el economista advirtió que “hoy los bancos tienen el 53% de encajes bancarios y la tasa de interés supera el 150% para los créditos personales”. Para Battista, “para que esto sea compatible con la vida empresarial, el Gobierno tiene que bajar la tasa y eso necesariamente va a implicar un tipo de cambio más alto”.

“Si el Gobierno decide bajar la tasa de interés y aflojar el apretón monetario, quizás veamos un repunte del consumo vía crédito”, explicó, aunque aclaró que ese impulso sería limitado: “La inmensa mayoría de los argentinos, con su sueldo, llega a los 20 días del mes. La recuperación puede venir por una baja sustancial de tasas, pero no mucho más”.

Battista señaló además que uno de los factores que explica el resultado electoral es el desgaste económico de los últimos años: “Creo que uno de los motivos por los que ganó Milei es porque Argentina vivió un trauma grande con el proceso inflacionario del final del Gobierno de Alberto Fernández. Ese trauma lo sintieron los empresarios, los comerciantes y los trabajadores, que entendieron que la estabilidad también es un activo a tener en cuenta”.

Sin embargo, advirtió que esa estabilidad tiene un costo alto. “Argentina está en el segundo trimestre consecutivo de caída de la actividad económica, por lo tanto está técnicamente entrando en recesión, según datos de consultoras privadas”, indicó. “Se nota en el interior del país: las pymes están negociando carteras de cheques al 10% mensual para poder pagar salarios. Esa situación es la que el Gobierno tiene que resetear. Tiene que ocuparse de la micro”.

Para Battista, el desafío central del Gobierno en esta nueva etapa será desatar el entramado de controles, tensiones y desequilibrios heredados de la campaña, sin romper los pocos equilibrios alcanzados. “El objetivo ahora es estabilizar la economía sin seguir complicando la vida cotidiana de los argentinos”, concluyó.