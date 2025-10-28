Para el multimillonario Elon Musk, ídolo del presidente Javier Milei, las Islas Malvinas no son argentinas. Este lunes, su startup de inteligencia artificial xAI lanzó el sitio Grokipedia -que busca competir con la enciclopedia digital colaborativa Wikipedia, a la que el magnate acusa de sesgo ideológico de izquierda- y sorprendió a los argentinos con una polémica definición del archipiélago.

Grokipedia, que según Musk tiene como objetivo difundir "la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad", define a las Malvinas, a las que denomina "Falkland Islands", como un "archipiélago remoto" en el Océano Atlántico Sur "administrado como un Territorio Británico de Ultramar autónomo desde 1833, salvo por una ocupación argentina de 74 días en 1982 que provocó la Guerra de las Malvinas".

La soberanía de las islas, sostiene Grokipedia, es "cuestionada por Argentina, que basa su reclamo en una supuesta herencia de los derechos coloniales españoles a pesar del estado deshabitado de las islas en el momento del contacto europeo inicial y del continuo asentamiento británico desde entonces".

Sin embargo, agrega el sitio cuestionando el reclamo argentino, "en un referéndum de 2013, el 99,8% de los participantes, sobre una participación del 92%, afirmó el deseo de seguir siendo un territorio del Reino Unido, lo que subraya el principio de autodeterminación entre los habitantes".