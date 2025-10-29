Los gremios docentes reclaman la apertura de la paritaria. Desde Amsafé denunciaron que el salario docente perdió un tercio del poder adquisitivo y exigieron al gobierno provincial la apertura del diálogo para avanzar en una recomposición. “El ajuste más cruel lo sufren los jubilados, con aumentos a los sesenta días y descuentos por aporte solidario”, cuestionó Rodrigo Alonso, titular de la entidad. Desde el gobierno provincial adelantaron que convocarán a los gremios una vez que se conozca la inflación provincial de octubre, pero desde Sadop presentaron una nota al Ministerio de Trabajo para acelerar los tiempos. “Es momento de recomponer el vínculo con los trabajadores del Estado y con la docencia”, apuntó Martín Lucero, referente del gremio que nuclea a los docentes privados.

El reclamo por una recomposición salarial se sustenta en los números. Desde Amsafé indicaron que entre 2024 y 2025, los trabajadores de la educación perdieron un 28,26% del poder adquisitivo. Eso sin contar la deuda que el gobierno provincial mantiene con los docentes por la paritaria de 2023, ni el dinero que dejaron de percibir con la quita del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid). En ese período, la inflación medida por el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (Ipec) acumuló una suba en torno al 140%.

“Las y los docentes, perdimos un tercio de nuestro poder adquisitivo”, sostuvo Alonso, en un mensaje publicado en sus redes sociales. “Desde que asumió, el gobierno provincial castiga sistemáticamente a los maestros: salarios a la baja, presentismo, desconocimiento de la deuda paritaria 2023 y más. Pero el ajuste más cruel lo sufren los jubilados, con aumentos a los sesenta días y descuentos por aporte solidario. La apertura de paritarias no es un pedido más. Es exigir que se respete un ámbito legal de diálogo que el Estado está obligado a garantizar”, añadió.

Por su parte, desde Sadop enviaron una carta formal al Ministerio de Trabajo de la provincia exigiendo “la inmediata convocatoria a paritarias” de cara al último tramo del año. Por medio de un comunicado, el gremio recordó que la última negociación salarial fue cerrada por decreto y señalaron que todos los aumentos otorgados quedaron por debajo de la inflación. “Estimamos que la pérdida del poder adquisitivo ronda entre el 30 y el 35%”, indicaron en el escrito.

La semana pasada, desde el gobierno provincial adelantaron que convocarán a los gremios para actualizar salarios, una vez se conozca la inflación de octubre. Para Lucero, esa convocatoria debe hacerse lo antes posible. “Si el Gobierno espera la medición inflacionaria de octubre para volver a convocar, los incrementos recién se verían reflejados en diciembre, lo que implica una nueva pérdida salarial, especialmente para los jubilados, que perciben los aumentos con dos meses de retraso”, expresó.

Por último, el dirigente planteó que el resultado electoral del domingo debe servir como mensaje para el gobierno santafesino. “Es momento de recomponer el vínculo con los trabajadores del Estado y con la docencia”, manifestó y agregó: “El oficialismo solo ganó en dos escuelas en la ciudad de Rosario, un dato que refleja el descontento del sector educativo con las políticas actuales”.