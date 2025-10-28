La firma SKF reconvierte su modelo de negocios en Argentina, donde opera desde hace 90 años. Cierra la planta de rulemanes Tortuguitas y despide a 145 trabajadores porque “tras una evaluación exhaustiva de diversas soluciones alternativas, finalmente no pudimos identificar una opción viable para mantener las operaciones”, afirmaron en un comunicado. La multinacional suiza producirá en Brasil y seguirá comercializando en el país.

El esquema económico de dólar barato y apertura importadora empuja a la destrucción de las industrias. Después de medio siglo de fabricación a nivel nacional, la empresa suiza fundamentó su decisión como mecanismo para “optimizar su presencia global de fabricación y centrarse en plantas de producción más grandes, tecnológicamente más avanzadas e innovadoras”. El contexto de tipo de cambio desfavolable para la producción, complicó la rentabilidad en la sede ubicada en esa localidad de la provincia de Buenos Aires.

“Lo que se exporta como un vehículo del Mercosur es, en un número creciente de casos, un Frankenstein automotriz con un corazón asiático y con un futuro principalmente chino”, denunció la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC) en referencia a la cantidad de componentes que llegan desde principalmente desde China y están diezmando la manufactura local.

La compañía se convierte en otro caso testigo del desmantelamiento del entramado productivo y, en particular, de la fabricación de autopartes, sector en el que se vienen reiterando los traslados y parate de plantas. En septiembre, según la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra) la producción profundizó su caída: -5,2 por ciento sobre 2024 y -1,1 por ciento respecto a agosto. “Esta contracción marca el nivel más bajo desde mediados del año pasado”, explicó la entidad.

Desde la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), advirtieron que el Gobierno está “transformando el modelo productivo de la Argentina. En 90 años de presencia en Argentina SFK habrá vivido momentos difíciles, pero nunca tomó una decisión como ésta”.

Con una retracción generalizada de la actividad metalúrgica y descensos en la mayoría de los sectores, el impulso respecto a la primera mitad del año se diluyó. En el caso particular de las autopartes, los datos son aún más contundentes. Obtuvo la mejor marca en el derrotero, se desplomó 10,4 por ciento interanual. Los rodamientos son para la industria metalmecánica son lo que el cemento es para la construcción: imprescindibles.

De acuerdo con la AFAC, la expansión de las importaciones llegó al punto de hacer deficitaria la balanza comercial de autopartes: 6.085 millones de dólares abajo, en los primeros ocho meses del año. Respecto al año pasado representa una suba del 6,7 por ciento en contra de la manufactura local.

“Las actividades de fabricación en la planta de Tortuguitas cesarán de inmediato y la producción se transferirá a otras plantas de la red global de SKF”, señaló la empresa.

En 1917 se instaló en el país, en 1972 empezó a fabricar rodamientos para el mercado interno y llegó a tener 500 operarios. A comienzos de este año, desde la sede central anunciaron la separación entre producción y comercialización a nivel global y, en el caso argentino, evaluaron que lo mejor era inclinarse por la segunda opción. Habían pasado casi un siglo y muchas crisis de la economía en distintos momentos, pero en esta oportunidad, con Milei, la rentabilidad cierra cerrando.

“La decisión de cerrar la planta fue, sin duda, difícil, pero es necesaria para garantizar la competitividad global de SKF a largo plazo”, lamentó Manish Bhatnagar, presidente de SKF Industrial Américas y Australia.

El Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires intervino para garantizar el pago de las indemnizaciones correspondientes e incluso intentar conseguir una pauta superior a la que corresponde por ley.

“La planta de Tortuguitas emplea actualmente a aproximadamente 145 personas. SKF mantiene un compromiso total y dialoga con los empleados y sus representantes para apoyarlos durante todo el proceso”, concluyó el comunicado oficial redactado en Estocolmo.