Pensando en el partido del viernes a las 21.15 con Unión en el Coloso del Parque, Lucas Bernardi, técnico rojinegro, ordenó ayer el primer ensayo de fútbol. El equipo titular mostró la aparición de algunos juveniles, entre ellos Valentino Acuña, reciente subcampeón del Mundo con la selección Sub 20. El once leproso paró con Espínola; Mosquera, Salcedo, Cuesta, Luciano; Acuña, Fernández, Maroni; Guch, González y Russo. Hoy Bernardi repite el entrenamiento de fútbol en Bella Vista y el plantel quedará concentrado.