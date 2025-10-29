El juez de Garantías Román Lanzón condenó ayer en Tribunales Federales de Rosario al gendarme Santiago Hernán Romero a dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional, más inhabilitación especial por el doble del tiempo de la pena, por los delitos de abuso de autoridad, hurto agravado y coacciones. Cargos que explican los excesos cometidos en perjuicio de una familia rosarina, interceptada en el invierno pasado por un retén de control vehicular en Nuevo Alberdi. El agente federal condenado actuó junto con otros tres compañeros en complicidad, que ya fueron sentenciados en otro procedimiento abreviado. Todos cumplían funciones en el marco del Plan Bandera, que bajó el Ministerio de Seguridad de la Nación a Rosario.
