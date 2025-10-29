Se concretó el primer movimiento importante en el Congreso tas las elecciones del pasado domingo. La cordobesa Natalia De La Sota abandonó el bloque Encuentro Federal y formó su propio monobloque llamado Defendamos Córdoba, homónimo de su frente electoral.

"El domingo recibimos, en las urnas, un mandato de los cordobeses. Para cumplir con la palabra y continuar nuestro camino de coherencia, hoy conformé el nuevo bloque "Defendamos Córdoba" en la Cámara de Diputados", indicó la diputada nacional en su cuenta personal de X, junto a la nota presentada a Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación.

Según alguno trascendidos, si bien la dirigente peronista no lo hizo explícito, se especula con que su decisión tiene que ver con un acercamiento del diputado Miguel Ángel Pichetto al gobierno nacional para el futuro debate de temas clave que se aproximan en el Congreso como la reforma laboral, jubilatoria e impositiva que promueve el gobierno nacional.