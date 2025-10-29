La cantante de Bandana, Lourdes Fernández, solo había realizado algunas publicaciones en redes sociales para intentar explicar el episodio sobre su "desaparición" tras una mañana caótica.

Había dicho que estaba acompañada por sus amigas y criticó el accionar de su compañera Lissa Vera, luego de la denuncia que hizo ante la Justicia por su supuesto secuestro: "Hace tres años no sabe nada de mí y tiene el descaro de llorar en cámara".

Finalmente, por estas horas, decidió hacer una exposición más extensa en un encuentro virtual con Fabiana Cantilo.

Su descargo en vivo

En el intercambio a través de Instagram, "Lowrdez" negó un supuesto secuestro y violencia de genero y afirmó que había salido de "esa toxicidad": "El domingo levanté fiebre y me quedé ahí, dos días dormida".

Sin embargo, Fabiana Cantilo le recordó: "El señor te había pegado y no lo queremos al señor que pega". A lo que Lourdes respodió que su pareja "no volvió” a pegarle y por eso está “tan triste de que le hayan negado la excarcelación”, algo que juró por sus “cuerdas vocales”.

La charla continuó con la exBandana insistiendo en que tenía anginas, pero que igualmente "estaba inconsciente" y que no descarta "haber tenido Covid".

También agregó: "Hace rato que estoy separada, estaba con él porque fue su cumpleaños y el domingo a la noche en la casa me agarró una fiebre tremenda, ahí me quedé un par de días dormida". "No te creo nada", le respondió Fabiana Cantilo.

El próximo jueves Lowrdez hará un show en el Gran Rex, junto a Germán Tripel (ex Mambrú) y los A-Teens, la banda tributo a Abba.

La respuesta de Lissa Vera

Lo que no tardó en llegar fue la respuesta de Lissa Vera. "Prefiero que esté enojada, pero viva", fue la frase que dejó para la historia su compañera de Bandana.

Ante este contexto, Lissa consideró que todo "es un discurso para no dañar a su ex” pareja, ya que “el amor que le tiene es noble".

Pero, reiteró: "Prefiero hacer todo ahora y quedarme tranquila, y no reprocharme el haber hecho nada".

Qué pasó con Lourdes Fernández

La exintegrante del grupo pop surgido en 2001 por el reality show Pop Stars era buscada desde principios de octubre por Mabel, su madre. Ante la falta de contacto con ella, el miércoles 23 de octubre radicó una denuncia en una comisaría por temor a que su hija estuviera en peligro.

Durante el 24 de octubre, la artista fue buscada por la Policía, quien finalmente fue hallada en la casa de su expareja Leandro García Gómez. El hombre, de 46 años, había negado saber dónde estaba famosa y le había impedido a la policía ingresar a su vivienda en el barrio porteño de Palermo sin una orden judicial.

Casi al final del mismo día, Lourdes fue encontrada en el departamento de su expareja, en estado de vulnerabilidad . Además del personal de la Justicia y agentes de la Policía de la Ciudad, también se hizo presente personal del SAME, quien dispusosu traslado al Hospital Fernández-

García Gómez fue detenido por efectivos de la Policía de la Ciudad en el mismo edificio, se había escondido y, según trascendió, estaba intentando escapar.

El regreso de Bandana

La vuelta del grupo pop fue anunciada a principio de mes, con la firma del contrato de las cuatro integrantes (sin Ivonne, actual cantante de La Delio Valdez): Lissa, Lowrdez, Virginia y Valeria.

El 23 de noviembre se presentarán en la fiesta "LATM +35" y marcará la celebración de su aniversario número 25. La banda tuvo varios regresos, luego de su ruptura en 2004 y su reencuentro en 2016. El final llegó en 2020. Desde ese momento hicieron presentaciones muy esporádicas, sin shows masivos.

Telefé, incluso, adelantó que el año próximo volverá el programa Pop Stars, que fue el punto de partida de Bandana y de Mambrú.