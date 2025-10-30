Si cualquier mortal tiene que realizar a lo largo de su vida un arduo trabajo subjetivo para apropiarse de los significantes que lo nombran, Maradona tuvo ante sí una tarea dramáticamente mayor. Su nombre dejó de ser tan solo un lugar íntimo de identificación para devenir en territorio de disputa pública.

Después de los goles a Inglaterra, su nombre fue patrimonio del pueblo y su derecho a una palabra propia sobre sí mismo se vio constantemente expropiado, expropiación que fue uno de los costos que pagó por su prematuro pasaje a la inmortalidad.

La identidad nunca es plena ni autónoma; siempre está mediada por los nombres y discursos que nos atraviesan. En Maradona, esa lógica se radicalizó: “Diego” ya no nombraba solamente al niño de Villa Fiorito ni al joven que deslumbró en Argentinos Juniors, sino al “D10S” universal, al ídolo planetario. Y como todo significante, ese nombre no podía sostener lo real de su experiencia subjetiva. Quizás por ese motivo que se lo veía multiplicarse en diversas versiones de sí mismo en lo que parecía una búsqueda incansable por recuperar un fragmento de aquello que ya no le pertenecía.

Como sostiene Roland Barthes, el mito es un sistema de comunicación, un modo de significar que transforma la historia en naturaleza, lo contingente en eterno.

Diego ya no era simplemente un jugador, sino un signo cargado de sentidos compartidos: el potrero, la gambeta, la revancha contra los poderosos, el salvoconducto para que los condenados de la tierra accedieran, por un instante, a su propia tajada de divinidad.

Sin embargo, no aceptó mansamente su lugar y buscaba todo el tiempo recortar la distancia con sus súbditos. Esa es una de las grandes aporías maradoniana, su ácido chiste para ese espejo que lo reflejaba invencible e intocable: Si su destino era ser un dios, Maradona decidió que sería uno al que se pudiera tocar, insultar en la cara, amar, odiar.

Uno que, como escribió alguna vez Gabo Ferro, pedía tiernamente un techo, un beso, y que dejaba bien claro que tenerlo todo era no tener nada. En definitiva, era un dios que reclamaba ser también hombre, que jamás soltó la fragilidad humana exponiéndola descarnadamente en el dolor de que le corten las piernas.

Émile Durkheim había señalado que lo sagrado no existe en sí mismo, sino como una construcción colectiva que consagra ciertos objetos, personas o prácticas, separándolos de lo profano.

En Maradona esa sacralización se desplegó con una intensidad pocas veces vista: su iglesia, sus ritos, sus altares en ciudades, bares y hogares, peregrinaciones a estadios o a su tumba.

El mito Diego condensa, en clave futbolera, la función social de la religión: generar comunidad, producir identidad, otorgar sentido a las pasiones colectivas. Pero ese mismo proceso condenó al hombre, al sujeto a perderse dentro de su propio mito, a ser menos dueño de sí mismo cuanto más universal se volvía su nombre.

Ahora bien, pensar a Maradona también exige salir del terreno del nombre y del mito para entrar en la lógica del don.

Marcel Mauss mostró que el don nunca es simplemente un objeto que se entrega: implica una triple obligación -dar, recibir, devolver- y, sobre todo, funda lazos sociales que exceden el cálculo económico.

En ese registro, Maradona fue vivido tanto en Argentina como en Nápoles, no como una mercancía transferida en un mercado de pases, sino como un don inesperado, casi sagrado.

Nunca fue “propiedad” de un club ni de una empresa: su juego aparecía como un regalo irrepetible, una ofrenda que se daba sin poder reducirse a un precio. Y el pueblo, al recibirlo, no respondía con dinero, sino con devoción, con cantos, con tatuajes, con lágrimas y procesiones. Esa reciprocidad creó una comunidad afectiva que ninguna lógica de la mercancía podría explicar. Mientras la mercancía se compra y se consume, el don se guarda y se devuelve en forma de memoria, de amor, de identidad compartida. Por eso Maradona permanece, aun hoy, como un don que circula. Lo que entregó en la cancha (y no hablamos acá de rendimiento) sigue devolviéndose en los cantos de los estadios, en los murales de Argentina o de Nápoles, en las historias que los padres cuentan a sus hijos.

Maradona fue el don de los pobres contra el mercado de los poderosos: un don que, a diferencia de la mercancía, nunca deja de ser del pueblo.

Pero la pérdida de su nombre está lejos de ser solo una metáfora retórica, ya que incluso su firma quedó convertida en objeto de litigios legales y negociados espurios. Lo que para cualquier mortal es ya problemático -la apropiación del nombre-, en Maradona se volvió trágico: su derecho a construir una identidad propia quedó eclipsado por el grito colectivo que lo rebautizaba a cada instante. Diego buscaba recortar de las bocas de todos una palabra propia.

Sobre sí mismo, pero lo que encontraba era un eco incesante que lo devolvía a un lugar que nunca había elegido del todo.

En definitiva, Maradona encarna la paradoja de la doble inmortalidad. Por un lado, la inmortalidad de la gloria, del mito, del dios que vive en las canchas, en la memoria de los pueblos, en las narraciones eternas del fútbol.

Por otro, la inmortalidad del sufrimiento, de la imposibilidad de descansar en la intimidad de un nombre propio, de ser simplemente Diego.

Entre esas dos inmortalidades, su vida osciló como un péndulo insoportable: demasiado hombre para ser dios, demasiado dios para volver a ser hombre.

Y tal vez allí radique la potencia y el drama de su legado: mostrarnos que en cada mito colectivo late la fragilidad de un sujeto que, como todos nosotros, buscaba apenas un nombre donde poder habitarse.

Diego murió en un tiempo de ritos funerarios truncos, y su despedida, aunque masiva y desbordante, estuvo marcada por una tensión insalvable: la inmensidad del amor popular frente a la precariedad de una muerte solitaria, silenciosa.

Podríamos pensar que ese silencio final no coincide con la estridencia vital que lo caracterizó. Su muerte fue tan impropia de sí mismo como lo fue respecto de la magnitud del mito que encarnó.

La inmortalidad que lo había alcanzado en vida era contrastante con la desgarradora humanidad con la que partió. De esta manera, una vida que fue narrada hasta el exceso, que desbordó los discursos y los relatos, habría terminado sin una última intervención maradoniana que desarmara cualquier escena solemne o falsa que quisiera montarse.

Pero también podríamos imaginar una acción performativa en la manera en que Diego parte de nuestras vidas. Esa muerte tan mundana, tan poco estridente, ¿no es acaso una última gambeta para mostrar que vivió dionisiaco, pero murió humano? ¿No es acaso nuestra función sostenerlo vivo en el mito para que encuentre un potrero santo donde Diego descanse en paz?