¿Queda algo por contar en el universo de La Guerra de las Galaxias? Aunque la saga original terminó, desde sus comienzos uno de los puntos altos de la creación de George Lucas es que permitía imaginar historias más allá de Luke Skywalker, Darth Vader, la princesa Leia y el resto de la icónica galería de personajes. La galaxia que proponía Lucas, si no infinita, al menos era enorme. Inabarcable. Con la posibilidad de construir historias cercanísimas a la trilogía original (ahí están las precuelas Rogue One y Andor) o relatos tan tangenciales que incluso podrían permitirse prescindir de algunos de los elementos centrales. Un poco en esa línea entra la serie Star Wars: Visions, que estrenó el miércoles 29 de octubre en Disney+ su tercera temporada, pero que por sus características puede comenzarse a ver desde cualquier capítulo.

Lo que caracteriza a Visions es que sus capítulos son autoconclusivos –como mucho hay un par de continuaciones, muy ligeras-. Es más, ni siquiera la producción de todos los episodios responde a un mismo estudio o estética. No hay una historia a largo plazo que seguir, porque la propuesta desde Disney/LucasFilms es que cada autor haga con sus 20 minutos lo que su conciencia starwarsera le dicte. Y para mayor libertad, los exime de que sus productos sean “canon”, es decir, que se integren a la historiografía “oficial” de la galaxia muy, muy lejana y de las luchas entre los distintos lados de la Fuerza.

El resultado es que bajo el mismo título conviven distintas estéticas de animación japonesa (se convocó a nueve estudios de anime) y algunas relecturas de las estructuras habituales de la saga. Es más, considerando que una de las influencias fuertes para Star Wars originalmente fueron orientales (amén de esa tendencia que tiene al western, que por momentos tanto se parece al cine de samurais), muchos pasajes podrían pensarse como un regreso a las fuentes. De modo que esos espadachines que se enfrentan, en el ocaso de su vida, para saldar viejas cuitas podrían ser los de varios capítulos de esta temporada, o el mismísimo Obi Wan Kenobi con Darth Vader en Episodio IV: una nueva esperanza.

De hecho, lo que más podría achacársele a esta búsqueda no obedece a los rubros técnicos, sino a esa limitación narrativa. En 20’ por capítulo (algunos un pelín más, otros bastante menos) la mayoría de los autores no encuentra otra motivación para recuperar u homenajear el espíritu de la original que proponer al espectador un infante sin padres, huérfano o huérfana, que tiene algún vínculo con la Fuerza y que pelea contra la opresión en los confines de la galaxia. Y en el medio, el cuasi-obligatorio duelo de sables luz. ¿Está mal? Para nada, pero más allá de lo bien animado que está cada cuadro, de que una propuesta estética pueda resultar más o menos atractiva que otra, ver todos los capítulos de corrido evidencia los límites para construir algo más allá de esas ideas que le dieron origen. Mientras, la Fuerza se sostiene y demuestra que todavía tiene un potencial enorme para ofrecer. Y los fans, para seguirla consumiendo.