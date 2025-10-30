Cuando el adentro se vuelve demasiado asfixiante, tenemos que abrir y salir afuera. Respirar hondo el aire que renueva; despejar vista, piernas y pulmones; cantar esa melodía. Encontrarnos con las cosas textiles en las manos amigas que desatan nudos, desenredan pasiones odiosas e inventan nuevos entreveros, esos que hacen del mundo un lugar más habitable.

Queremos encontrarnos a esta primera ronda de costuras, hilos, retazos y remiendos de la vida en común. Darles vueltas a esas tramas del hacer, el sentir, el pensar, el soñar. Darnos el tiempo para remendar, inventar, deshacer y volver a empezar. Imaginamos este encuentro en torno a las cosas textiles como un lugar de transmisión entre diferentes generaciones, diferentes discursos, diferentes prácticas.

Para esta primera ronda de costuras, edición 2025, proponemos la construcción colectiva de un lienzo de gran tamaño recuperando tanto las técnicas de las arpilleras chilenas, una forma del arte textil, evocando también la célebre pintura sobre arpillera de Berni “Manifestación” (1934). Con retazos reciclados de telas significativas que aportaremos los participantes de este encuentro, confeccionaremos nuestra arpillera pública, que luego podremos llevar a las diferentes manifestaciones, gestadas en rizoma por todas partes, como muestras de la disconformidad.

Definiremos colectivamente el tema y los motivos del lienzo a partir de una ronda de conversaciones, luego diseñaremos en papel el bosquejo del tapiz, recortaremos esos retazos y los hilvanaremos sobre el lienzo. Finalmente, nos dedicaremos al bordado y a la costura definitiva. Será un momento especial que abrirá un tiempo diferente dentro de nuestro tiempo cotidiano, tiempo de transmisión, plasmado en nuestro tapiz colectivo.

Para la realización de este proceso, contaremos con la coordinación de Karin Berlien, investigadora chilena, Doctora en Ciencias Económicas, Master en Ciencias Sociales, economía, instituciones y territorios, investigadora en las líneas de economía social y solidaria y economía feminista. Es, además, practicante del arte textil colectivo.

El viernes 31 de octubre de 16 a 18 habrá una charla de bienvenida a cargo de Karin Berlien. Conversaciones para definir los temas y motivos generales del lienzo colectivo a confeccionar. Diseño en papel del motivo acordado para el lienzo. Proyección sobre la tela y traspaso del patrón. Selección y recorte de los retazos que conformarán el tapiz.

El sábado 1 de noviembre de 10 a 13 composición de los retazos recortados sobre la tela. Hilván de 13 a 15. Almuerzo. De 15 a 20 tiempo de coser, bordar y compartir experiencias. A las 19 presentaciones de la colección "Trazas de lo sensible, en el margen". Cierre musical con Maia López.

El encuentro será en Pte. Roca y el río.