El Concejo municipal tratará hoy en el recinto el Plan de Sostenibilidad Patrimonial presentado por el intendente Pablo que tendrá el objetivo de profundizar la preservación de la historia construida de la ciudad y promover su puesta en valor y sostenibilidad. De esta manera, el patrimonio edilicio de Rosario tendrá un nuevo marco normativo que incluye la creación de los Derechos de Edificación Transferibles; la modificación del Inventario y Catalogación de Bienes del Patrimonio Histórico, Arquitectónico y Urbanístico; y un proyecto de articulación general. El acuerdo se logró en la reunión conjunta de las comisiones de Planeamiento y Gobierno, de la que participaron concejales de todo el arco político en el Salón de los Acuerdos del Palacio Vasallo.
