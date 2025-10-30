El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este jueves una jornada con lloviznas por la mañana y luego con cielo mayormente nublado. Las temperaturas comenzarán a ser más elevadas que en los días previos, con una mínima de 13 grados y una máxima de 19 grados y viento del noreste.

El viernes el cielo estará algo nublado, con viento del noreste y temperaturas que oscilarán entre los 12 y los 23 grados.

Para el sábado se espera buen tiempo. Cielo parcialmente nublado y temperaturas de entre 15 y 25 grados, con viento del oeste rotando al noroeste.