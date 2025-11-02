Hic sunt dracones se lee en los mapas púberes. Más allá hay monstruos se insinúa en el límite a partir del cual la Terra Incognita se rendía al terror. En esos márgenes inexplorados, además de dragones, cíclopes y tritones, también las marinae puellae encontraban su lugar: sirenas, nereidas y doncellas de mar. Criaturas fantásticas con forma de mujer, habitantes de las desconocidas extensiones del océano. Su función, lo sabemos, era simple: delimitar una frontera, evidenciar el peligro de la otra parte. Monstrum/monstra para ser mostrados, para ser vistos. Fantasmas.

El 7 de marzo el mito llegó a mi ciudad. Cuando salimos a la calle de mi Bahía Blanca natal con Río, mi hijo de 5 años, y vimos la corriente barrosa del Arroyo Napostá filtrándose en las entrañas de esta parte, su única pregunta fue: “¿Van a venir los tiburones?”. El paisaje familiar se había diluido en esa marea sucia. Le propuse mapear nuestra memoria, como hace Hipo a medida que descubre territorios en Cómo entrenar a tu dragón. Yo quería retener las referencias exactas de lo que perdíamos. Río, en cambio, imaginar el nuevo mundo que el agua esculpía en la tierra. En los bordes de su hoja: las rayas marrones de un meteorito, el tiburón-óvalo con un triángulo encima y figuras de palitos pidiendo ayuda con los brazos abiertos desde una montaña. En el centro, un ser amorfo: “la sirena que nos lleva del otro lado”.

Aún conservo un cuaderno con recortes de las Vanidades y Para Ti, más alguno que otro de las Vogue y Telva que, repartidas por toda la casa, convivían en armonía con los cuadernillos impositivos de Errepar que mi mamá compraba periódicamente. La soja aún no le había ganado al algodón y era más económico hacerse la ropa que comprarla. Mi cuaderno está repleto de collages ad-hoc que materializábamos en Mon Rêve, la sedería de Bernando “Zula” Dobry, un ruso alto de ojos afiladísimos. Lo busco para mostrarle la tapa a Río. Ahí está: el vestido “La Chimère” (La Quimera) que Thierry Mugler presentó para su colección otoño/invierno 1997.

En los años ’90 yo era una chica retro-futurista y, aunque me vistiera con jeans y pantalones de corderoy, me gustaban la decadencia del ugly chic de Prada, y el minimalismo de Courrèges y Chalayan. No el futurismo avant-garde de Gaultier y Mugler que mi madre, siempre envuelta en su Angel, adoraba. Temía verla al salir de la escuela. Olerla antes de eso. Primero llegaba su perfume, después ella. Podía aparecer vestida con traje y corbata, con un tapado de piel azul, con esmoquin, con el pelo alla Roxette. Algo muy difícil de asimilar para una adolescente del interior bonaerense.

Pero Adriana Karembeu, envuelta en esas escamas de perlas, cristales y lentejuelas, era otra cosa. No era una sirena de lago, como las de Norah Borges que tanto me encantan. Tampoco una sirena de esas que hablan con los ojos, como las de los mares y ríos de Silvina Ocampo (y las de Homero, si confiamos en Kafka). Esta era la Madre de las Sirenas: gallinácea, pisciforme y mujer. Como la del bestiario de Cambridge, pero más fuega. Una bichota que, como Karol G, es capaz de lanzar llamas desde su boca; la precuela de Khaleesi. Una quimera que no se ahoga ni se queda muda. Una que no representa sino que se inventa. La que puede caminar y decirle al fuego: “Fire walk with me”.

A diferencia de los vestidos de corte sirena que amortajan las piernas, “La Chimère” está confeccionado con crines de caballo cosidas al final de la falda y en las mangas. Incluso el corsé de oro, hecho a mano por Mr. Pearl, es articulado. Dos años y más de treinta co-creadores (cuyos nombres me encantaría saber) se necesitaron para confeccionar esa piel. A mano se bordaron sus más de trece mil escamas y se aplicaron los cristales con los que Jean-Jacques Urcun adornó el vestido. También de forma artesanal Erik Halley creó un tocado con la potencia para remontar cada fibra de ese cuerpo en vuelo. Años después, cuando vi el desfile en YouTube, entendí: no era un simple catwalk, era un happening. El nacimiento de la Mujervestidosirena. Mugler, su demiurgo. Por algo Diana Ross y Grace Jones lo eligieron entonces; por algo Lady Gaga, Beyoncé y Zendaya eligen sus diseños vintage, ahora. Por mucho, Kim Kardashian llegó a la MET Gala de 2019 con el Wet Look inspirado en otra chica acuática: Sophia Loren en Boy on a Dolphin.

En Bahía Blanca, las Galerías Plaza siguen en pie después de la inundación. Entro con Río para ver cómo quedó Mon Rêve. Atravesamos el umbral. El art-decó marino y geométrico de los mosaicos me hace sentir una garota más bahiana que bahiense mientras recorro sus pasillos. Al fondo, la sedería intacta desde 1961. Ahí mi madre entrenó mis sentidos. Me enseñó a tocar brocatos, gasas, crepes y algodones con ojos de lince; a comparar el brillo y la caída de una seda con la de un satén; a calcular sus rebotes en el peso y en el armado; a descifrar los movimientos según el corte; a sentirles el cuerpo. Detalles. Indicios en los que se entreven los hilos de lo otro en lo mismo, como en “La Chimère” de Mugler y “la sirena que lleva al otro lado” de Río. Monstruos que no están más allá del mapa, sino que ya son parte del paisaje. Quimeras que habitan en los territorios conquistados por la imaginación, en el más acá, y que ya es tiempo de despertar. Tiempo de metamorfosis.

Luciana Olmedo Wehitt Nació en Bahía Blanca en 1980. Es autora de Entre telas: vestimenta y metamorfosis en los cuentos de Silvina Ocampo (Gata Flora Editorial, 2024). Además de ensayos, escribe artículos sobre cine, arte y literatura para diversos medios. Co-escribió y co-dirigió la obra teatral El árbol, estrenada en 2021 y basada en El árbol de Saussure: una utopía de Héctor Libertella, que recibió el premio Produce En El País, otorgado por el Teatro Cervantes, en 2019.