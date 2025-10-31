La valija con flores violetas la acompaña desde hace varios años. Tiene las dimensiones que aceptan las aerolíneas low cost, lo comprobó varias veces y está tranquila con ese tema. Por la forma, un poco redondeada y panzona, su capacidad es algo más grande que la de un carry on.

Esta vez el check-in es en la Estación Central de trenes. Un empleado aburrido la ve llegar, levanta los ojos y realiza el trámite con diligencia.

Victoria se retira a un rincón, acomoda la campera y la laptop en un asiento vacío y saca de una mochila pequeña 3 rollos de papel film sin abrir.

Se agacha y va envolviendo la valija con mucho cuidado para que no queden resquicios.

Un señor de mediana edad, con los signos típicos de alguien que espera desde hace varias horas, le ofrece ayuda. No hace falta.

Se sumerge en el celular, chequea mensajes, contesta los de su grupo de amigas que la esperan con ansias; entra a Instagram, abre algunas historias, se entretiene con publicaciones varias hasta que llega el momento de la partida.

Sube al tren, impecable, con algunos pasajeros que proceden de otras ciudades y camina hasta encontrarse con el vagón comedor.

El piso sin alfombra, los asientos de cuero ecológico que se limpian con cada cambio de comensal, el personal con uniformes pulcrísimos, todos con cofia, reciben los pedidos con una pequeña sonrisa, muy pequeña.

Pide un café y se acomoda en una banqueta alta. La valija entre sus pies se yergue sobre las rueditas. No puede permitir que la tela envuelta con el film se apoye en el suelo.

Por el altoparlante se anuncia la llegada al Aeropuerto Internacional de Amsterdam.

Algunos más apurados que otros se agolpan en los pasillos. Espera. Tiene un par de horas de escala.

Observa el control de seguridad, ve los equipajes de cabina apoyados en la cinta, las tiras de plástico que los peinan y la gente que se amontona del otro lado, tratando de hacerse de todas sus pertenencias tan rápido como sea posible.

Se arrima; completa el trámite exitosamente; saca uno de los pulverizadores que cargó con 100 mililitros de desinfectante y rocía prolijamente su valija, su campera y la mochila de mano.

Un recorrido por el free shop para los últimos chocolates y alguna oferta inesperada.

Fue Robby el que la alertó hace un par de meses y le hizo tantas recomendaciones. Él vive en Londres y tal vez por el clima el tema ocupa un lugar muy importante en la rutina de la gente.

Algunos conocidos recurren a remedios caseros, alcohol con ajo, canela en rama, otros a los productos comerciales que de pronto adquirieron mucho auge y cuyos precios se dispararon a las nubes.

Victoria iba en el subte hace un par de meses cuando se percató por primera vez. Los vagones estaban llenos. Entre los que viajaban parados observaba a algunos frotarse las mangas. Cuando llegó la época de calor les veía algunas ronchas en los brazos. Prestando un poco más de atención vió las mismas huellas en las piernas de los que ya habian sacado a relucir los bermudas.

Marie, que convive con un perro y dos gatos puso al sol los colchones de los animales. Los bañó reiteradas veces ante el desconcierto de los bichos. Ensayó varios remedios caseros contra las pulgas. Después de ese rapto de locura y de acción extrema, que duró una semana, agotada y sin dejar de rascarse le comentó a Victoria.

Conversaron un rato, café de por medio, y circuló la idea de una consulta al médico de cabecera. El turno podía tardar un mes en el sistema público de salud. La única protección con la que contaba Marie.

Antes había que volver a revisar exhaustivamente a Lousteau, Carrefour y Plusbelle. Los llevaron al parque un día de sol, con sus correspondientes pretales, e inspeccionaron cada centímetro cuadrado. Lousteau no dejaba de mover la cola con tanto mimo, los dos gatos ronroneaban y se refregaban en las chicas. Resultado: nada.

La publicidad oficial no mencionaba el tema. En las conversaciones de rutina, ya sea en el ámbito laboral o en los encuentros en bares se hablaba de otras cosas. Algunos se rascaban con disimulo. Nadie quería dar a conocer una situación tan íntima y comúnmente asociada con la higiene.

En algunos lugares se empezaron a ver colchones en muy buen estado apoyados en las paredes obstruyendo en parte las veredas.

Arneau llegó a la oficina con picaduras en el rostro imposibles de disimular.

En la tele aparecieron por fín los consejos de la Secretaría de Salud para combatir las “punais de lit”, chinches de cama para los de habla hispana.

Victoria pasó los últimos días antes de partir tomando todas las prevenciones. Lavó la ropa de cama cada día a 50 grados, llevó alfombras y almohadones a la secadora comunitaria utilizando como mínimo la misma temperatura.

Al colchón lo revisó cada día con la linterna del celular buscando el mínimo rastro. No se quedó a dormir en ningún lado.

Terminó de armar su valija floreada, tomó el subte y se bajó en la Estación Central.

