De Bolivia con amor

El mapa latinoamericano no sólo incluye paisajes y accidentes geográficos sino también comidas, con particular énfasis en empanadas. Las hay en Argentina, Chile, Ecuador, Colombia, Brasil, Paraguay, Perú y sigue la lista, con recetas propias que modifican masas y rellenos. Entre tanta variedad, las de Bolivia cotizan entre las más deliciosas. Con la paradoja incluida de que su nombre remite a la Argentina: se las conoce como “salteñas” porque, cuenta la historia, fueron bautizadas así por migrantes salteños que cruzaron a Bolivia en el siglo XIX.

Más allá del nombre, es poco lo que la salteña boliviana tiene que ver con las salteñas argentinas. Su tamaño es más grande, su masa es dulce, gruesa y anaranjada, y más aún, su relleno es otro: las salteñas llevan dentro un guiso de carne o de pollo junto a su caldo de cocción. Por esto tienen también un modo especial de comerlas: no se pueden simplemente morder como una empanada (el jugo caería al suelo), sino que se muerde una punta para luego ir comiendo el relleno con cuchara. Suena extraño pero el esfuerzo vale la pena: son riquísimas.

En Argentina las salteñas pisan fuerte gracias a la numerosa inmigración boliviana que hay en el país, y se nota en particular en barrios donde se instaló la comunidad, sea el conurbano bonaerense o barrios como Flores, Liniers y otros del sur y oeste porteño. Un gran ejemplo es Salteñas Javi, pequeño y modesto local en los límites de Parque Avellaneda (hacia Mataderos), apenas un despacho con un par de mesas dentro. Ahí ofrecen empanadas perfectas, caldosas, repletas de sabor, cada una de casi 200 gramos de peso. Hay de carne ($2800) y de pollo ($2500), ambas en versión con o sin picante. Un viaje al corazón boliviano a través de un producto que identifica a Latinoamérica.

Salteñas Javi queda en Av. Escalada 2238. Horario de atención: lunes a sábados de 7.30 a 20; domingos de 7.30 a 14. Instagram: @saltenasjavi.

Omakase bien entendido

Omakase es una palabra japonesa que refiere a la confianza: confianza en el cocinero, en el sushiman, quien tendrá la responsabilidad de servir lo mejor que tiene, sin necesidad de que sus comensales pidan algo de la carta. En los últimos años, esta idea se expandió como un virus en Buenos Aires, convirtiéndose en una tendencia engañosa: el omakase debería ser la excepción a la regla, nunca la norma. El mejor lugar, con un compromiso claro, honesto y evidente con su historia, con sus cocina y sus productos. La mayor parte de los que hay en la ciudad porteña fallan, cayendo en estereotipos. Pero hay algunos que sí llegan a buen puerto. Entre ellos, uno de los mejores es Buri, pequeño salón compuesto por una única barra para diez comensales, escondido en un edificio palermitano al que se accede tocando timbre y subiendo por el ascensor. Detrás está Marcelo El, que nada tiene en sus genes de japonés, pero que sí tiene la técnica depurada y un intenso amor por los pescados.

El menú de Buri –16 pasos– incluirá siempre, al menos, diez pescados, mariscos, moluscos y crustáceos distintos (“si no tengo esa variedad, prefiero no abrir”, dice). Anchoa de banco, pez limón, bonito, mero, lenguado, corvina, lisa, besugo, trucha, chernia, trilla, palometa, pejerrey y otros dan vida a sashimis y nigiris cortados a la perfección, con el arroz a punto, también de pronto a un filet a la parrilla con piel crujiente y carne jugosa, además de algún que otro plato caliente que sale de la cocina. Lo mejor es verlo a Marcelo en la barra, contando de qué trata lo que sirve, cuidando detalles, sin convertirse nunca en un showman. Hay pescados madurados y otros curados en sake. Hay recetas como el chawanmushi (un flan caliente japonés), hay caldos y encurtidos. Y lo que más hay es personalidad, eso que tanto falta en otros omakases. Y así, sí vale la pena tener confianza.

Buri queda en Palermo (la dirección se da al reservar). Precio sin bebidas alcohólicas: $96000. Reservas por Instagram: @buriomakase.

Los clásicos españoles

El contexto es conocido: una Argentina construida tras la conquista española, con cientos de miles de inmigrantes llegando al Río de la Plata entre finales de siglo XIX y principios del XX. Es ahí donde se multiplicaron los clubes sociales, como excusa de encuentro y repositorio de culturas, lenguas y modos de ser regionales. En 1913 abrió en la calle México el Centro Asturiano, que tras algunas mudanzas recaló en 1929 en la casona que ocupa hoy en la calle Solís, en Montserrat. En el tercer piso funciona su restaurante, un ícono gastronómico de la ciudad, con su enorme salón y mesas en plan de celebración y comilonas.

Más allá del nombre, el Centro Asturiano es una suerte de bodegón, con sus bondades y defectos, donde pisan fuerte las tradiciones españolas con óptica local. Muchos platos remiten a la península ibérica, muy pocos se identifican con Asturias, y se suman unos cuantos más sin prosapia definida. Desde entradas como queso “roquefort” ($8000) a un matambre con rusa ($23000), hasta sardinas en conserva con cebolla encurtida ($16000) o los calamaretes fritos que nunca fallan ($25000). Son muy ricas las setas al ajillo (gírgolas, $19000), y se suman clásicos como gambas al ajillo ($29000), tortillas (desde $19000), rabas ($23000) y ranas a la provenzal ($35000). La especialidad son los pescados, que salen con salsas como queso azul, ajillo, salsa verde o una llamada “asturiana” que incluye camarones, crema, alcaparras y champignones. Y los arroces, con la paella de mariscos como estrella ($38000, para compartir entre dos o tres).

Los platos son de esos que todos conocen, las porciones son generosas, hay vinos económicos y un ambiente festivo, todo con precio razonable (en especial en mesas grandes donde se comparte). Un éxito que representa una época y un modo de comer en Buenos Aires. .

El Centro Asturiano queda en el tercer piso de Solís 475. Horario de atención: martes a sábados de 12 a 15.30 y de 20 a 23.30. Domingos solo mediodía. Instagram: @centroasturianorestaurante.