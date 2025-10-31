Dirigentes del Sindicato de Trabajadores de Peajes de Santa Fe mantuvieron una reunión con funcionarios provincial. Se analizó la situación sobre el futuro de las Unidades Ejecutoras. El gremialista Marcos Renna explicó que el gobierno provincial “se encuentra desarrollando un proceso de estudio y análisis del sistema vial santafesino, frente al esquema de concesiones dispuesto por el Estado nacional”. "No existe a la fecha ninguna decisión que implique modificaciones en la situación laboral de los trabajadores que integran las Unidades Ejecutoras”, agregó. Asimismo, “se planteó la posibilidad de que dichas Unidades puedan participar, en el futuro, de eventuales procesos a través de figuras jurídicas societarias o asociativas".