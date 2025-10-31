“Nosotros, los fascistas, somos los verdaderos anarquistas”, dice uno de los cuatro señores reunidos en un castillo lejano, en Saló o los 120 días de Sodoma, último film de Pier Paolo Pasolini (1975). Inspirada en la República Social de Saló --el reducto del fascismo italiano en los estertores del régimen de Mussolini durante la Segunda Guerra Mundial-- la película no busca denunciar simplemente al fascismo histórico sino su lado más decadente y destructivo. Mientras el cine y, hoy, las plataformas se limitan a producir biopics dulcificadas del fascismo --narraciones moralizantes, fáciles, asimilables-- Saló ofrece lo contrario: una experiencia insoportable. Pasolini toma la arquitectura narrativa del Marqués de Sade. “No hay afrodisíaco más poderoso que desafiar el Bien”. Y en Pasolini esa frase se vuelve diagnóstico: la verdadera anarquía es la de los poderosos. Aquellos que deciden con total libertad y absoluta prepotencia sobre la vida y la muerte de los demás. El fascismo no es aquí una ideología sino una lógica: la del capitalismo llevado a su extremo sádico. Saló es la representación monstruosa e inefable que nos enfrenta a lo que el sistema prefiere exhibir solo bajo formas decorativas. El film retoma la arquitectura de Sade según su orden dantesco. Cuatro señores --las figuras concentradas del poder nobiliario, religioso, judicial y económico-- se retiran a un castillo para producir allí su pequeño laboratorio de tiranía absoluta. Los acompañan cuatro narradoras y un conjunto de jóvenes secuestrados, reducidos desde el inicio al estatuto de materia disponible. Las aberraciones sexuales no son mero exceso: son la técnica del poder, su fetiche totalizante. El dominio sólo se consuma cuando el cuerpo del otro es degradado hasta convertirse en cosa: objeto de uso, de intercambio, de descarte. Pero lo decisivo en Saló no reside en la anécdota, sino en su forma. Pasolini lo advirtió con precisión: “El verdadero mensaje es inexpresable”. El sentido no se dice: se organiza. Y la organización es implacable. El film se despliega como una liturgia invertida: Anteinfierno, Círculo de las Manías, Círculo de la Mierda, Círculo de la Sangre. Cada estación es un descenso. Las narradoras evocan sus experiencias extremas; los jóvenes son ofrecidos en sacrificio; el espectador queda confinado a la posición imposible del testigo. Nada se explica. Nada se justifica. Todo se expone. La película muestra la lógica fría, quirúrgica, desritualizada de un poder que ya no necesita ocultarse, porque ha suprimido toda alteridad posible. Un poder sin afuera; un poder que sólo conoce la repetición mecánica de la crueldad; un poder que, habiendo triunfado, exhibe su rostro sin máscaras.

Saló se disuelve en el conformismo hipócrita y positivista de una sociedad volcada al consumo, donde los cuerpos se exhiben como mercancías cuyo valor reside únicamente en su disponibilidad. Es una sociedad anestesiada, incapaz de estremecerse ante el sufrimiento del otro. El viejo orden fue reemplazado por otro más eficiente, pero la lógica permanece intacta. Saló escenifica el exterminio cultural y físico de un mundo gobernado por un poder real --hoy virtual, corporativo, sigiloso--, como insiste el filósofo Rocco Carbone. Pasolini lo había anticipado: la violencia ya no irrumpe desde afuera, sino que se infiltra en la vida cotidiana, se naturaliza, se vuelve hábito, procedimiento, automatismo. Una violencia teledirigida, transparente, sin resto y sin retorno. En este sentido, la fórmula “Nosotros, los fascistas, somos los verdaderos anarquistas” no es una provocación, sino la clave para descifrar la matriz contemporánea del poder. El fascismo no desapareció: se desritualizó, se tecnificó, se volvió administración de la vida y de la muerte. Por eso, lo que ocurre hoy en Gaza no puede leerse como un “conflicto regional” ni como un enfrentamiento entre dos Estados: se trata de la puesta en acto de una soberanía que se asume situada más allá de toda legalidad, que opera desde un lugar donde la ley ya no rige porque la ley misma es uno de sus instrumentos. Es una soberanía desnuda, atroz, que se arroga el derecho de decidir quién merece vivir y quién puede ser aniquilado; una soberanía que ejecuta no solo la destrucción física de un pueblo sino también el borramiento sistemático de su memoria, sus nombres, sus archivos, sus gestos, sus lugares.

El apoyo incondicional de Estados Unidos a Israel muestra que la soberanía contemporánea ya no se ejerce gobernando, sino suspendiendo la autoridad moral y jurídica misma. Gobernar, en este nuevo régimen, es actuar sin pudor, sin límite y sin responsabilidad.

Con el consentimiento pasivo de una sociedad civil e intelectual incapaz de distinguir entre guerra y genocidio, entre ejército y resistencia, entre víctimas y verdugos, se consolida el punto de vista del opresor y se legitima su violencia. Es la mirada burguesa de un mundo conformista que elige no ver. En América Latina, esta misma lógica adopta otros rostros: deuda externa, lawfare, dependencia económica, acuerdos de seguridad, disciplinamiento financiero sin soberanía. Allí, las decisiones no las toma un gobierno, sino un ojo panóptico sin rostro: la administración total de la vida social por parte del capital global. No se trata de una anarquía desde abajo, sino desde arriba: un poder que no necesita destruir el orden porque lo administra sin restricciones. El dominio ya no opera a través de la fuerza visible, sino mediante la gestión de lo posible, la programación de lo deseable, la clausura de lo pensable. Saló revela, en último término, la gramática erótica del poder fascista: su jerarquía, su economía del sometimiento, su goce en la esclavitud. Es la obra de los últimos días de Pasolini. El poeta vivía cercado, vigilado, marcado para la muerte. Su destino trágico estaba inscrito, como el de Sade, en el momento mismo de hablar contra su tiempo. Pero el poder no pudo extinguir ese resto incandescente: esa luciérnaga que persiste incluso cuando el mundo se oscurece.

Es posible afirmar que en Saló o los 120 días de Sodoma la matriz del lenguaje es el miedo. Miedo para los cuerpos subalternos, desposeídos, reducidos a servidumbre absoluta; éxtasis para los amos, para los beneficiarios del orden social. Allí se configura una economía afectiva desigual: el terror como destino de unos, el goce como privilegio de otros. Los señores de Saló no solo detentan el poder: producen una pedagogía de lo obsceno, una formación en la monstruosidad que culmina en la indiferenciación entre arte y crimen, belleza y horror. Pasolini inscribe este régimen en imágenes que no seducen, sino que desgarran. El film obliga al espectador a descender al infierno: no se trata de mirar desde afuera, sino de ser testigo de la tortura. Y esa tortura es, hoy, el espectáculo del mundo. Todo ocurre como una ceremonia diseñada para ser contemplada: el poder no solo ejerce la brutalidad, la exhibe, la estetiza, la convierte en norma compartida. Es imposible leer este gesto estético sin la sombra de la muerte de Pasolini. En la madrugada del 2 de noviembre de 1975 le tendieron una trampa. Fue hallado al amanecer: sacrificado, martirizado, abandonado en un descampado. Ese crimen es el contra-campo de Saló: la misma violencia estructural que la película expone fue la que lo asesinó. Aquello que Pasolini denunciaba, se volvió contra él. A casi cincuenta años de su ausencia, su obra persiste como un grito que no cede ante la pocilga del poder. Lo que queda es la poesía y la insolencia: la palabra viva contra el imperio de lo atroz. La belleza como acto de insurrección. La creación como el lugar donde la verdad se abre paso aun entre los escombros y las cenizas.

“Llora lo que, teniendo fin, renace de nuevo... Llora todo lo que cambia, aun para hacerse mejor”.

(Le ceneri di Gramsci)