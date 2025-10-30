El empresario Carlos Maslatón visitó el miércoles a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en su arresto domiciliario. "Qué buena la charla de ayer con Carlos Maslatón, cuando me vino a visitar a San José 1111", escribió la exmandataria en X. Acompañó el texto con una foto que la muestra al lado del financista.

Según CFK, "lo mejor de esa charla fue lo que no se dijo, pero que está implícito: la posibilidad de hablar, de compartir y hasta de coincidir en muchas cosas que nuestro país necesita construir en conjunto, entre dos personas que vienen de historias de vida diferentes y militancias políticas, en algunos momentos, antagónicas".

Maslatón también comentó la visita en las redes. "Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos", escribió, citando el Evangelio según San Mateo.

"Analizamos por supuesto la economía y los errores financieros del gobierno actual. Le ratifiqué, conforme a mis posteos anteriores que considero que fue sentenciada con criterio políticamente motivado y que, perteneciendo yo a la generación política de 1983, no acepto encarcelar al adversario para proscribirlo de la competencia electoral", contó el otrora concejal porteño de la UCeDé, que en años recientes fogoneó a Javier Milei hasta distanciarse del ahora presidente.



También dijo, sin entrar en detalle, que "no estuvo ausente de la conversación el tema Irán y AMIA", y manifestó que "en sus 8 años de gobierno tuvo aciertos y equivocaciones, como todos, pero trató de lograr desde su punto de vista lo mejor para el país".

