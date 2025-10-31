Desde el Taller Ecologista apuntaron contra el municipio por la “falta de voluntad” para que Rosario avance hacia una transición energética, dentro de su planificación urbana. Los cuestionamientos se dan en el marco del debate por la ordenanza que busca incorporar energía solar en los edificios del sector privado, presentada en el Concejo el año pasado por la organización ambiental. Los referentes de la ONG se reunieron con funcionarios del área de Planeamiento, pero consideraron que el encuentro dejó en evidencia “una mirada limitada y orientada al mercado” que dificulta la posibilidad de que el proyecto avance. “Nos plantearon que el proyecto agregaba costos a los inmuebles, algo que es verdad. Pero se pierde de vista la cantidad de beneficios que agrega, porque ahorra energía no solo para el inmueble, sino para la sociedad en su conjunto”, explicó Ignacio Arraña, integrante del área de soberanía energética del Taller Ecologista de Rosario.

En Rosario ya rige una ordenanza que obliga la incorporación de sistemas solares térmicos en los edificios del sector público, que fue aprobada en 2011 después de una larga militancia por parte de sectores ambientalistas de la ciudad. El objetivo ahora es que eso sea extensivo a los edificios del sector privado. Para eso, desde el Taller Ecologista trabajaron en un proyecto de ordenanza que fue presentado al Concejo durante el año pasado. En líneas generales, la iniciativa propone una implementación “gradual y escalonada” de este tipo de energía, comenzando con los grandes desarrolladores para que, en forma progresiva, se puedan ir adaptando el resto de los actores del sector.

Desde entonces la normativa no tuvo demasiados avances. A mediados de octubre los referentes de la organización mantuvieron una reunión con el subsecretario de Planeamiento de la Municipalidad de Rosario, Pablo Florio, para discutir el avance de la iniciativa que vienen trabajando desde hace un tiempo. Sin embargo, el resultado no fue el esperado. Desde el organismo consideraron que desde el municipio hay “una visión desactualizada frente a las políticas climáticas globales y a la realidad tecnológica actual”.

“El proyecto que trabajamos plantea la incorporación de energía solar térmica en los edificios del sector privado, con la posibilidad de optar energía fotovoltaica. Fue un enorme desafío técnico trabajar una ordenanza de ese tipo, además de proponer su aplicación de forma gradual y progresiva”, explicó Arraña, en diálogo con Rosario/12. “Pero no tuvimos una buena reunión, ni las respuestas que esperábamos. Entendemos que se busca priorizar una mirada económica del proyecto, cuando es una iniciativa que tiene beneficios en materia energética, de ahorro de emisión, ambientales, sociales y que puede generar nuevas oportunidades de trabajo”, añadió.

El dirigente ambientalista planteó que buscan dar un debate “que aborde otras variables” y que no centre el foco en la cuestión económica. “Nos plantearon que el proyecto agregaba costos a los inmuebles, algo que es verdad. Pero se pierde de vista la cantidad de beneficios que agrega, porque ahorra energía no solo para el inmueble, sino para la sociedad en su conjunto”, expresó y agregó: “Otro de los aspectos que nos plantearon es que la ordenanza no sea obligatoria, sino que incentive a los desarrolladores a aplicarla. Nos queda la impresión de que no hay interés de avanzar en su aplicación”.

Por último, desde el Taller Ecologista recordaron la reciente aprobación de la ordenanza que habilita la construcción de torres de hasta 120 metros de altura y remarcaron el “contraste” en la celeridad que se le da a proyectos “de alta rentabilidad privada”, en comparación con las políticas que tienen objetivos socioambientales. “La transición energética conlleva desafíos técnicos y económicos, pero también creemos que el costo de no actuar va a ser mayor”, expresó Araña. “Las ciudades necesitan hacer una transición energética y es hora de empezar a trabajar en ese sentido”, completó.