Hace mucho tiempo que Newell’s no sale a la cancha para jugar un partido de elevada relevancia. Lejos de hacerlo para asumir protagonismo grande, la lepra se enfrenta esta noche ante Unión con la sombra de descenso acechando el parque Independencia. Lucas Bernardi asumió de urgencia, tras el descalabro deportivo que dejó Cristian Fabbiani, y renueva el equipo con la aparición de algunos juveniles. “Debemos dar la mejor versión del equipo y de cada uno. Son momentos de mucha convulsión pero en estos días hemos modificado todo lo que nos rodea”, asumió el exjugador leproso.

Aunque todavía no lo dice la tabla anual, hoy Newell’s es el equipo que más problemas tiene para jugar al fútbol. Hizo partidos inadmisibles para la alta competencia. En casi todos fue goleado. Fabbiani dejó al club moribundo en Liga Profesional. Pero quedan tres fechas donde el daño mayor aún lo puede evitar. La lepra está a riesgo de descenso y lo urge ganar. Bernardi, técnico de la reserva, tomó la crisis del primer equipo y logró construir un clima de armonía en Bella Vista inesperado: el plantel fue visitado por ex jugadores, ídolos del club y los dirigentes candidatos en las elecciones de diciembre postergaron todo debate hasta que termine la participación del primer equipo en el Clausura.

“Lo que pasó en los últimos días es beneficioso para el club y para los chicos. Las glorias que vinieron contagian energía a los chicos. Fue muy importante porque son momentos de mucha convulsión. Todo lo que nos rodea se ha modificado, ahora hay que brindarse en la competencia. Hay que dar la mejor versión del equipo y de cada uno”, resaltó Bernardi. "Unión es un equipo rápido, agresivo y que tiene buenos futbolistas", advirtió el técnico rojinegro. "Intentaremos resolver cada momento del partido en los lugares de la cancha que hemos pensado. Por momentos estaremos más bajos y en otros más altos. Hay que tomar ciertos recaudos pero tendremos que estar más agresivos", reflexionó Bernardi.

El equipo de Leonardo Madelón viene de golear a Defensa y Justicia, está haciendo una buena campaña y es candidato a clasicar a los octavos de final, más allá de que en los últimos cinco partidos solo ganó el último. El tatengue se presentará con la misma alineación que se impuso ante los de Florencio Varela.

Newell’s: Espínola; Mosquera, Salcedo, Cuesta, Luciano; Acuña, Fernández, Maroni; Guch, González, Russo. DT: Lucas Bernardi.

Unión: Tagliamonte; Vargas, Maizon Rodríguez, Fascendini, Del Blanco; Palacios, Mauro Pittón, Martínez, Palavecino; Tarragona, Colazo. DT: Leonardo Madelón

Arbitro: Fernando Espinoza.

Cancha: Coloso del Parque.

Hora: 21.15

TV: TNT Sports