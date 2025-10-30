En el día en que Diego Armando Maradona habría celebrado su cumpleaños número 65, Grupo Octubre, Editorial Octubre y Librería Caras y Caretas anunciaron un acuerdo con el fotógrafo Jorge Luengo, amigo personal y testigo privilegiado del astro, para la edición de un libro único que reunirá imágenes inéditas del último adiós del Diez en la cancha de Boca, celebrado aquel 10 de noviembre de 2001.

El volumen, que se perfila como una pieza de colección, retrata con una sensibilidad conmovedora las lágrimas, los abrazos y la emoción desbordante de aquella jornada inolvidable en la Bombonera.

A través del lente de Luengo, se recuperan momentos íntimos que hasta hoy permanecían guardados, mostrando a Diego en su despedida más emotiva.

La obra promete convertirse en un tesoro para los fanáticos y fanáticas del mejor jugador de todos los tiempos. Una forma más de mantener viva su pasión, su magia y su legado.



