Escrita y dirigida por Verónica Schneck, Oberlock vuelve a presentarse en noviembre por cinco únicas funciones, los domingos a las 20 en Espacio Callejón (Humahuaca, CABA).

Entre puntada y puntada, las trabajadoras de la textil Brukman luchan por sobrevivir frente a la amenaza de desalojo, mientras una fábrica sin patrón que no deja de funcionar lidia con un fantasma.

Se trata de una relectura colectiva de un texto beckettiano desde la red sonora que se configura entre los personajes como una canción que resiste y tensa sus hilos. La dramaturgia se construyó a partir de testimonios, materiales de archivo, documentales y diarios de la época.

Las obreras textiles de Brukman fueron la inspiración para desarrollar la temática fabril y de costura. El proceso creativo osciló entre la investigación y la improvisación: se realizaron entrevistas a costureras y se trabajó con documentos de la época, además de visitas a la fábrica, donde se escuchó el testimonio de Delicia Millahual, obrera y delegada. Se construyó como estribillo una consigna que une una palabra del mundo textil con una acción política: la “ruptura de moldes”.

“Me interesaba investigar sobre el espacio fabril y las textiles. Durante la investigación, las fábricas clandestinas eran una opción, pero cuando apareció el caso de Brukman, me atrajo mucho el hecho de que el jefe se había ido y los obreros se quedaron solos. Esto me parecía interesante porque no era la típica relación jefe-empleado, sino una situación en la que los obreros y obreras, al quedarse sin su jefe, tenían que tomar las riendas. Y fue en ese momento cuando surgió la idea del "jefe como fantasma". Esto del espectro me recordó al Manifiesto Comunista, y a partir de allí comenzaron a abrirse muchas conexiones dramáticas”, explica Verónica Schnek.

“Además, en el caso de Brukman se mezclaba el contexto del 2001, la calle como un fuera de campo bullicioso. Eso también me ayudaba a dar un tono actual a la obra, con excusas para que las cosas resonaran en el presente”. Pero también se recurrió a la historia: “la lucha de las mujeres en marzo de 1909, durante la huelga en la que reclamaban aumento de salarios, reducción de la jornada laboral y el fin del trabajo infantil, donde 129 mujeres murieron calcinadas en el incendio de la Cotton Textile Factory, provocado por sus propios dueños, fue otra inspiración. Este suceso, junto a las luchas actuales de los feminismos, y el movimiento de las obreras de Brukman, se convirtió en un ejemplo poderoso y horizontal de resistencia. Mujeres que querían ponerse al frente de la fábrica, y que decían que la fábrica si la podían manejar, también podían manejar el país, y leían a Trotsky”.

El desafío, dice su directora, más allá de honrar a esas luchas, es lograr que la obra sea interesante teatralmente: “el objetivo no es simplemente documentar, sino tomar esa historia potente como excusa para enriquecer el lenguaje y que la obra resuene en diferentes niveles. Es un momento bastante desconcertante y oscuro, pero la obra busca envalentonar”.

En este reestreno, todo el equipo de Overlock afirma que este presente redimensiona aquella fábrica del 2001, reflejando en espejo las oscuridades de ambos momentos históricos y recuperando que la obra no solo habla de un hecho político-documental, sino también de la grupalidad: desde lo formal, levanta vuelo en su identidad coral, donde no hay tiempos dramáticos individuales. La prueba de vestuario de Los días felices de Beckett (modelo de la mujer burguesa europea enterrada en su montículo) tensiona el entramado comunitario de las mujeres obreras. Así, entre capas sonoras, las nueve intérpretes construyen una estructura coral que se asemeja a una canción entre todos.

Y explican que “se puede trabajar lo colectivo con roles determinados pero sin patrón, como creemos que es el teatro independiente. Eso es Overlock: unir los costados e ir hacia el borde, generando una cadena elástica con los cuatro hilos”.