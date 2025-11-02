El triunfo del oficialismo en las elecciones legislativas generó un fuerte repunte de bonos y acciones junto a un desplome muy temporal del dólar. El mercado mostró su ideología y ello fue celebrado por una serie de funcionarios del gobierno que apuntaron al “riesgo kuka” como un impedimento para el éxito económico momentáneamente superado. Federico Sturzenegger relacionó el resultado con la imposibilidad de hacer fraude con la boleta única para sentenciar que “el riesgo kuka cae no sólo en el corto plazo sino también en el largo”.

Luis Caputo indicó que “para graduarnos de país serio... la alternativa no puede ser más kirchnerismo/comunismo” indicando que “la oposición tiene 2 años para construir una alternativa racional” para “enterrar el pasado nefasto de los 20 años”.

Desde Casa Matriz, el presidente Trump se adjudicó el mérito del triunfo y la consolidación en Argentina de un gobierno aliado a la ultraderecha occidental. Sin perder el tiempo, su secretario Bessent aprovechó la euforia del mercado para vender algunos de los pesos que había comprado en la previa electoral y, de paso, alinear la cotización del dólar al tope de la banda marcando el rumbo de la futura política cambiaria.

Son particulares las declaraciones del ministro Caputo, ya que en su llamado a enterrar el pasado nefasto de los 20 años se olvidó del gobierno de Macri del que él fue parte. El olvido no es casual ya que en la gestión Macri, la colocación irresponsable de deuda externa llevo al cierre de los mercados por saturación en febrero de 2018, aún cuando el oficialismo de entonces había tenido un excelente resultado electoral en las legislativas de finales de 2017.

La consiguiente corrida cambiaria derivó en un salvataje del FMI para evitar el default de la deuda externa y a un reperfilamiento de la deuda interna que rompió el mercado local de bonos por muchos años. Por su parte, Sturzenegger ya había debutado con Domingo Cavallo armando el megacanje de deuda previo al fin de la convertibilidad, ni bien despuntaba el siglo.

Ese megacanje fue una jugada de los bancos acreedores ante el previsible default que se venía, donde incrementaron artificialmente la deuda y la pusieron bajo jurisdicción extranjera, para asegurarse una fuerte posición negociadora de cara a una futura reestructuración. Algo similar a los planes de financiamiento de bancos acreedores que sobrevuela para hacer frente a los próximos vencimientos de deuda si no logran reabrirse los mercados voluntarios. En ese sentido, la baja del riesgo país debe ser interpretada como un festejo de los tenedores de bonos ante la continuidad como supuestos representantes de los intereses argentinos en el Estado, de empleados de los grandes bancos acreedores.

Volviendo al riesgo kuka, el festejo electoral del mercado no se enmarca sólo en la victoria de un gobierno con respaldo norteamericano que dice abiertamente defender los intereses de acreedores y grandes empresarios. Una derrota fuerte del oficialismo hubiera generado una situación de debilidad política en un gobierno que todavía debía afrontar dos años de gestión por delante.

Una situación de “pato rengo” que hubiera dificultado la administración de la economía, hubiera significado el retiro del apoyo estadounidense y una previsible crisis cambiaria. Por lo tanto, el festejo del mercado tuvo también su cuota de haber evitado un escenario de extremo stress, aún cuando permanecen los desbalances del programa económico.