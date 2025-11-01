En el marco del Mes Internacional para la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres, la Municipalidad invita a la presentación de la obra Prima Facie, una propuesta teatral que interpela a través de una historia las creencias y cuestiona el modo en el que el sistema judicial mira y escucha a las víctimas de violencia de género.

La función, organizada por la Secretaría de Igualdad, Género y Derechos Humanos, en colaboración con el equipo del Teatro Municipal La Comedia, tendrá lugar el jueves 6 de noviembre a las 19 en el teatro de calle Mitre 958, con entrada libre y gratuita. Los tickets podrán retirarse (máximo dos por persona) desde el martes 4 de noviembre en la boletería de La Comedia de 9 a 15.

Esta propuesta es el puntapié inicial de una nutrida agenda de actividades que se desarrollarán durante todo el mes de noviembre en distintos espacios de la ciudad. Las diferentes iniciativas integran una programación que busca promover el compromiso colectivo en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria.

En ese sentido, la elección de «Prima Facie», unipersonal interpretado por Julieta Zylberberg, escrito por la dramaturga australiana Suzie Miller con adaptación de Andrea Garrote, se sustenta en la potencia de su mensaje y en su capacidad para sensibilizar a públicos diversos sobre las violencias sexuales y las respuestas institucionales. Su puesta en escena combina calidad artística con profundidad temática, y tiene como objetivo visibilizar y poner en escena la problemática de la violencia por motivos de género.



