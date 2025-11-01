Desde la Intersindical Rosario salieron con un fuerte respaldo a la figura de Caren Tepp luego de acusaciones de maniobras fraudulentas durante la reciente campaña a diputada nacional.

El espacio gremial que componen Correo, Luz y Fuerza, Bancarios, Atsa Rosario, Sadop, Judiciales de Santa Fe, entre otros emitió un comunicado señalando: “Expresamos nuestro más enérgico rechazo ante la denuncia realizada por la alianza Provincias Unidas sobre la compañera diputada electa y cabeza de lista de Fuerza Patria, Caren Tepp, quien fue acusada ante la Justicia Federal por administración fraudulenta”. “Promovida a nivel nacional por sus aliados de la Libertad Avanza, esta denuncia tuvo a los integrantes de Provincias Unidas, sus más fieles voceros ya que emergieron por todos los medios a impulsar y avalarla”, apuntó la Intersindical.

"Sin dudas, consideramos que esto es un manotazo de ahogado de Provincias Unidas que, al verse castigados duramente en las urnas por los santafesinos y santafesinas, utilizan mecanismos de la vieja política para ensuciar a la oposición”, remarca el comunicado gremial

Asimismo agregaron: “No es coincidencia que ayer, mientras esta denuncia tomaba su curso,uno de los referentes del espacio estaba en Capital Federal apoyando el vergonzoso proyecto de reforma laboral que quiere llevar a cabo el gobierno nacional con entrega de los derechos de las trabajadoras y los trabajadores, de la soberanía nacional y provincial y la persecución y proscripción de los que piensan diferente, son sus prácticas diarias y su idea de país”.

“Firmemente manifestamos nuestro apoyo a la compañera e instamos a los integrantes de la alianza Provincias Unidas a que se pongan a gobernar una provincia y una ciudad que pide a gritos organización, trabajo y gestión”, completó el texto de la Intersindical Rosario