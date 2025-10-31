Tras la conformación del jurado popular, comenzó este viernes el juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, joven asesinada en Chaco en 2023. Los principales acusados son Emerenciano Sena --líder social chaqueño--, Marcela Acuña --su esposa-- y César Sena --hijo de Sena y Acuña-- y pareja de la joven.

El juicio comenzó con las indicaciones de la jueza técnica Dolly Fernández y continuó con el alegato del fiscal Martín Bogado: "A Cecilia la mataron, la quemaron y creyeron que su poder los haría impunes", caracterizó. El representante del Ministerio Público Fiscal subrayó que la familia Sena no la quería y que tuvieron un plan con "un objetivo único: querían matarla y hacerla desaparecer".

"La verdad no se quema"

Bogado reconstruyó la hipótesis del crimen presentada en la acusación: el 2 de junio de 2023, Strzyzowski fue a la casa de los Sena para iniciar un viaje a Tierra del Fuego, pero entre las 10 y las 10.46 de la mañana habría sido asesinada por su pareja. Según el alegato, cuando los padres del muchacho regresaron a su casa, habrían coordinado la desaparición del cuerpo.

Bogado expuso que el cuerpo habría sido trasladado en una camioneta hasta otra propiedad de la familia --el Campo Rossi--, donde fue incinerado. Luego, los restos habrían sido recolectados en bolsas y arrojados al río Tragadero. "Vamos a reconstruir el antes, el durante y el después del crimen de Cecilia. Cada uno de los imputados fue una pieza esencial en este rompecabezas" confirmó, a la vez que adelantó que presentarán pruebas técnicas y científicas, aprobadas por jueces de garantías.

Así, adelantó que pedirá la culpabilidad para César Sena, acusado de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género; contra sus padres como partícipes primarios; y Fabiana González, José Gustavo Obregón, Gustavo Melgarejo y Griselda Reinoso, imputados por encubrimiento agravado.

El abogado querellante, Gustavo Briend, pidió justicia por Cecilia en nombre de la familia: "Hay numerosas pruebas de cargo que implican la responsabilidad". Así, confirmó que coincide con el relato de Bogado y aseguró que los Sena idearon y ejecutaron el crimen: "Fue asesinada en la casa familiar y luego su cuerpo fue quemado en el Campo Rossi, en la creencia de que quemando a una persona se anulaba su existencia". Pero, "la verdad no se quema, y la justicia tampoco", concluyó.

Las defensas

El defensor de Emerenciano Sena --Ricardo Osuna-- aseguró que no hay pruebas directas contra el acusado y sostuvo que no hay ninguna autopsia, certificado de defunción ni informe que "confirme lo que sostiene el Ministerio Público Fiscal dos años y medio después del hecho". El femicidio de Strzyzowski no tiene un cuerpo en el cual practicar autopsias. Por eso, se espera que gran parte de la prueba se centre en los hallazgos realizados en teléfonos, cámaras de seguridad o pruebas de ADN en el lugar del presunto crimen.

"Más que ser un buen padre, un buen vecino, un buen amigo, un buen esposo, no van a escuchar otra cosa acá en las audiencias", quiso adelantar Osuna y desestimó haber engañado a la joven asesinada. La abogada de la pareja de Strzyzowski --Gabriela Tomjlenovic-- también argumentó con la falta de pruebas y pidió que el jurado no se deje guiar por presunciones. "La Fiscalía se encasilló en una teoría y trató de forzar las piezas para que encajen. Pero nunca analizó otras posibilidades, como que Cecilia pudiera haberse ido por sus propios medios o que hubiera intervenido otra persona" aseguró, negando que haya existido un "plan criminal".

A su vez, Osuna sostuvo que la causa "fue utilizada políticamente" y que su defendido fue "demonizado": "Se habló de poder político y económico, pero esta causa sirvió para un cambio de gobierno. Si no hay política, no se entiende cómo se construyó esta acusación".

La defensora de la madre del presunto femicida --Celeste Ojeda-- reconoció que su clienta encubrió el crimen, por decisiones "erróneas y desesperadas", pero negó su participación en el planeamiento. Aquel día "actuó como una madre que quiso proteger a su hijo, no como una persona que planeó un homicidio". Así, la abogada aseguró que Acuña no habló con la policía ni pidió ayuda, "sólo pidió que retiraran lo que había visto" (un cuerpo envuelto con una frazada). Acuña recordó que había visto a su hijo rasguñado y que él le dijo que había tenido una pelea con Strzyzowski.

Elena Puente, defensora de González y Obregón, relató que la pareja hizo "muchas cosas" por confianza y gratitud, y pidió que su accionar se considere en el contexto personal y social.

Por otra parte, la abogada Mónica Sánchez, defensora de Melgarejo --casero del campo de los Sena-- afirmó que su defendido debería participar del juicio como testigo, pero no como imputado: "Es el típico preso de 'te llevamos por las dudas'". Habría aportado material audiovisual que probaría que estaba en otro lugar. En el mismo lugar también habría estado su entonces pareja y actual imputada por encubrimiento, Reinoso.

¿Cómo sigue el juicio?

La conformación del jurado popular costó tres jornadas de más de diez horas porque querían indagar en los prejuicios que los candidatos pudieran tener sobre la protesta social y los piquetes, y encontrar a gente que no haya seguido la cobertura del caso después del estallido inicial. Con estas características, se conformó un jurado popular con 12 integrantes titulares (seis mujeres y seis hombres) y 8 suplentes.

Este jurado deberá determinar por unanimidad la culpabilidad o inocencia de los Sena y de los presuntos encubridores después de escuchar a 53 testigos y ver pericias técnicas. Las audiencias del juicio serán hasta el 20 de noviembre en el Centro de Estudios Judiciales de Resistencia. Según los adelantos del fiscal, en las próximas audiencias se presentarán las pericias técnicas y científicas.

Informe: Natalia Rótolo.