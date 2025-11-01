El domingo de fútbol abarca tres partidos por la 14º fecha del Torneo Clausura. Y como viene sucediendo últimamente, a tres fechas del cierre de la serie regular, se esperan definiciones de peso en la clasificación a los playoffs y las copas continentales y tambien en la lucha por la permanencia. Estudiantes (21 puntos) y Boca (20) abrirán la tarde en La Plata desde las 16 a través de TNT Sports Premium. Continuarán Godoy Cruz (27) y San Martín de San Juan (26) a partir de las 18.30 a través de la misma señal y a las 20.30 cerrarán River (21)-Gimnasia (13) en el Monumental con transmisión de ESPN Premium.

El que gane en La Plata quedará momentáneamente en lo más alto de la Zona A y dará un paso importante en la tabla anual para entrar a las copas internacionales. La victoria del lunes ante Barracas como visitante le permitió a Boca llegar a los 53 puntos y ubicarse en el segundo puesto. Mientras que Estudiantes está a cuatro unidades de la última plaza para la Sudamericana, pero lidera la zona A junto a Central Córdoba con 21 puntos, uno más que los boquenses. Una victoria de Estudiantes lo posicionaría como único puntero del grupo a la espera del juego del lunes entre Central Córdoba de Santiago del Estero y Racing.









Boca afrontará el partido sin su columna vertebral del mediocampo. Leandro Paredes llegó a las cinco amarillas y purgará una fecha de suspensión, mientras que Rodrigo Battaglia prosigue su recuperación de un desgarro en el sóleo de su pierna izquierda. Tomás Belmonte le ganó la pulseada a Ander Herrera y reemplazará a Paredes y Exequiel Zeballos estará desde el comienzo por Williams Alarcón. Además Lautaro Di Lollo deberá cuidarse ya que una tarjeta amarilla lo marginaría del Superclásico del próximo domingo.

Estudiantes, por su parte, viene de ganarle el clásico a Gimnasia por 2 a 0 y estiró su invicto a cinco partidos. No pierde desde el 13 de septiembre cuando cayó 2 a 1 con River y su técnico Eduardo Domínguez vivirá una jornada especial ya que alcanzará los 150 partidos dirigiendo a Estudiantes.

El clásico cuyano tendrá importancia decisiva en cuanto a la permanencia en primera. Los sanjuaninos están bajando por ahora por tabla anual (también están últimos en los promedios), pero Godoy Cruz está solo un punto arriba (27 a 26), por lo que de ganar San Martín, lo superará a falta de dos fechas para el final del torneo y dependerá de si mismo para intentar la salvación.









Los mendocinos acumulan seis partidos sin conocer la victoria, con dos empates y cuatro derrotas, y la mala campaña se llevó puesto a Walter Ribonetto como entrenador del club. En su lugar asumió Omar “Turco” Asad, que tendrá la difícil tarea de rescatar a Godoy Cruz del descenso. Por su parte, los sanjuaninos acumulan un invicto de cuatro partidos, con dos triunfos e igual cantidad de empates, y viene en levantada con respecto a su rival de este domingo.

Habrá clima pesado, por último en la noche del Monumental. Anticipan que en la previa y durante el partido, los hinchas de River manifestarán su descontento por la campaña del equipo y la eliminación en la Copa Argentina y se harán sentir. El equipo que dirige Marcelo Gallardo marcha tercero en la tabla anual con 52 puntos, uno menos que Boca y por ahora está entrando a los playoffs de la Copa Libertadores. Perder puntos en su casa los puede dejar muy mal parados teniendo en cuenta que la próxima fecha irán a La Bombonera. En la Zona B, la clasificación tampoco es satisfactoria: están quintos con 21 puntos y a falta de tres jornadas para el cierre de la fase regular, jugarían de visitantes su partido de octavos de final.









Gallardo realizará varias modificaciones. Gonzalo Montiel quedará afuera por su esguince de rodilla y su lugar en principio será ocupado por Fabricio Bustos. Enzo Pérez podría reaparecer en mitad de cancha y el juvenil Cristian Jaime haría su estreno como titular. Marcos Acuña, Lautaro Rivero y Lucas Martínez Quarta, a priori titulares, están al límite de amarillas y deberán cuidarse pensando en el Superclásico.

En medio de un caldeado clima institucional (la asamblea de esta semana terminó en un escándalo de piñas y sillazos contra la comisión directiva), Gimnasia llega al Monumental luego de haber perdido el claisico platense con Estudiantes y con el objetivo de conseguir un triunfo que los salve matemáticamente del descenso. Actualmente posee 29 unidades en la tabla anual, dos más apenas que Aldosivi. El técnico interino Fernando Zaniratto planea realizar algunas modificaciones con respecto al equipo que perdió el clásico hace dos semanas.