Deportivo Morón es el segundo semifinalista del Reducido de la Primera Nacional en busca del segundo ascenso a la Liga Profesional al empatar 0-0 ante Atlanta y hacer valer el 1-0 en el global tras la victoria en el encuentro de ida.

En un partido muy friccionado, cargado de amonestaciones, múltiples interrupciones y prácticamente sin situaciones de peligro, el “Bohemio”, que tenía que salir al menos a ganar por la mínima para aprovechar su ventaja deportiva, quedó condicionado desde temprano por la expulsión de Lucas Ambrogio a los 17 minutos del primer tiempo, lo que obligó al equipo a replegarse y resignar protagonismo en varios tramos del encuentro.

El 0-0 final terminó favoreciendo a Morón, que se unió entre los semifinalistas a Estudiantes de Río Cuarto, que el viernes eliminó a Gimnasia y Tiro. Este domingo se conocerán los dos restantes clasificados. En Caseros, Estudiantes de Buenos Aires recibirá a Tristán Suárez tras el 0-0 de la ida. El vencedor de esta llave se medirá ante Morón. Y en el Sur, Deportivo Madryn se medirá ante Gimnasia de Jujuy después del 3-0 que dictaminó el Tribunal de Disciplina de la AFA por las amenazas que denunció el árbitro Lucas Comesaña. Estudiantes de Río Cuarto aguarda al triunfador de esa llave.