Esta semana sumará una nueva edición del ciclo Entrevistas Extraordinarias, esta vez bajo la consigna “Maternidades conversadas”. La invitada será la periodista y actriz Carolina Fernández, que esta vez presenta su primera novela "Putamadre". El libro ha sido destacado por su potencia narrativa y por la manera en que pone en palabras las contradicciones y desafíos de las maternidades contemporáneas.

La propuesta invita a reflexionar sobre las maternidades reales y sus complejidades a partir del diálogo con la autora de Putamadre, una autoficción publicada por Editorial Sudestada que narra a dos voces (madre e hijo) un vínculo familiar atravesado por consumos problemáticos, violencias, sexualidades y amores.



“En este espacio abriremos la conversación sobre un tradicional debate de los feminismos en tiempos de negacionismo que aborda la complejidad de las maternidades: los mitos en torno al amor”, explicaron desde la organización del evento, y añadieron: “será una oportunidad para escuchar el relato de una madre que pelea contra los prejuicios y las estigmatizaciones que caen sobre las madres y una invitación a pensar en las maternidades idealizadas, frente a las maternidades reales, que suelen ser diversas y complejas, buscando desromantizarlas”.

“Extraordinarias” es un espacio que propone conocer y dialogar las narrativas locales de autoras que desarrollaron su trayectoria en la provincia de Buenos Aires. Es una introducción a las particularidades que vuelven únicas y necesarias a las biografías y obras de diversos autores y autoras que marcaron la cultura argentina, partiendo de sus raíces bonaerenses. En su edición "Entrevistas Extraordinarias", el ciclo convocó a destacadas figuras de la literatura y el periodismo como Tomás Balmaceda, Gabriela Cabezón Cámara y Liliana Viola. También participaron la escritora y periodista Mariana Enriquez, con ‘Mis obsesiones extraordinarias’, y Leila Guerriero, con ‘El oficio de narrar’. Además, contó con la presencia del escritor y periodista José Supera, autor de la novela ‘Terciopelo' (2023), y del director de cine Juan Baldana, quien la llevó a la pantalla grande bajo el título ‘Reflejado’ (2024).

El encuentro se realizará el jueves 6 de noviembre a las 19hs en la Librería Patio Interno (Diagonal 3 esquina 474, City Bell). La entrada es gratuita. Quienes deseen asistir a esta charla, deberán inscribirse en el formulario que aparece en la web del Instituto Cultural.