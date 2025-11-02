Vaya fin de año el de Diego Placente. Tras el subcampeonato mundial conseguido hace menos de dos semanas con la Selección Sub 20, este lunes estará al frente de la Sub 17 en la Copa del Mundo de la categoría que se juega en Qatar y que tendrá nuevo formato por la participación de 48 selecciones.

Argentina, que nunca ganó un Mundial Sub 17, estará debutando contra Bélgica desde las 11:45 en la cancha número 2 del complejo Aspire Zone, partido que se podrá ver por la TV Pública. Todos los encuentros del certamen se disputarán en este complejo ubicado en la ciudad de Rayán que consta de ocho canchas. La única excepción será la final, a jugarse el 27 de noviembre en el Estadio Internacional de Khalifa (Rayán) con capacidad para 45 mil espectadores.

La Selección forma parte del Grupo B que completan Túnez y Fiyi, a enfrentarse entre sí una hora más tarde. El fixture albiceleste avanzará con el duelo ante los africanos, el jueves 6 a las 10:30, y el compromiso ante los oceánicos, el domingo 9 a las 9:30.

Vale recordar que con este nuevo formato, los dos primeros de cada uno de los 12 grupos avanzan a la siguiente fase, al igual que los ocho mejores terceros. Tal instancia serán unos novedosos 16avos de final -como sucederá en el Mundial de Mayores del año que viene- en el que los cruces se ordenarán según una tabla general que separará primeros, segundos y terceros según los resultados de la primera fase.

El equipo de Placente se concentra en Qatar desde hace una semana y como preparación, participó del tradicional Torneo de L'Alcudia (España) en el que se impuso contra todos equipos Sub 20. Una de las figuras de la Sub 17 es el goleador Thomas de Martis (Lanús), quien tiene una marca de nueve tantos en 11 partidos en la categoría y ya lleva dos partidos en la Primera granate. También se destacan el central y capitán Matías Satas (Boca), el volante Gerónimo Gómez Mattar (Newell's; 6 partidos en Primera), el atacante Uriel Ojeda (San Lorenzo) y dos juveniles nacidos en Europa de ascendencia argentina, el extremo Can Armando Güner (Borussia Mönchengladbach) y el arquero Alber Castelau (Real Madrid).